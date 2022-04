Außergewöhnliche Osterdeko : Kein Ei ist wie das andere

Aktualisiert am

Kein Ostern ohne Hasen. Und kein Ostern ohne Eier. Doch wer glaubt, es müssten immer nur Hühnereier sein, die man fili­gran an Sträucher hängt, der irrt. Es kann auch schon einmal größer ausfallen. Jedenfalls bei Michelle Kramer. Die gelernte Modedesignerin aus Neu-Isenburg war vor sechs Jahren, damals noch im Auftrag des elterlichen Schmuckbetriebs, auf einer Messe unterwegs, als eine Frau nach bestimmten Steinchen zum Verzieren ihrer Straußeneier fragte. Kramer konnte ihr nicht helfen, linste aber zu der Kundin hinüber, die selbst einen Stand in der Nähe hatte. „Diesen Moment werde ich nie vergessen“, erinnert sich die Fünfzigjährige. Nach Jahren in dem Schmuckbetrieb suchte sie ohnehin nach einer neuen Herausforderung. Und beim Anblick des robusten Eis im XXL-Format war die neue Perspektive plötzlich da.

Seither betreibt sie, erst nebenbei und seit dem vergangenen Jahr hauptberuflich, das Label „Ei-nzigartig“. Sie führt das Unternehmen zusammen mit ihrem Mann Frank, der für den Vertrieb zuständig ist. Ihre Kreationen reichen von naturalistischen Hasenzeichnungen, die mit feinem, silbrigem Puder überzogen sind, über floral verzierte Hasenköpfe bis hin zu stylishen „Hasen-Models“, die im Stil von bekannten Designern wie Jean Paul Gaultier oder Mode-Ikone Iris Apfel gestaltet wurden – wobei diese Modelle tatsächlich einen Osterstrauß zieren können, stammen sie doch vom Nandu oder von der Gans und sind somit deutlich kleiner als das Straußen-Pendant. Aber auch die Gänsevariante ist immer noch größer als ein Hühnerei. Die Nandu-Eier bekommt sie von einem privaten Halter aus Darmstadt. Dort kann sie auch sicher sein, dass die Tiere gut gehalten werden, wie sie sagt. Größentechnisch liegen sie irgendwo zwischen Gans und Strauß. Kramer verwendet die Exemplare gerne für Designs mit Federn vom Hahn oder den farbenprächtigen Federn des Königsfasans.