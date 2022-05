Star-Friseur Trentini : Der Barbier für Sevilla

Anspruch auf Eitelkeit: So lautet das Motto Alexander von Trentinis in seinem Friseursalon an der Bahnhofstraße in Wiesbaden. Bild: Stephan Lucka

Alexander von Trentini ist selbstverständlich sehr gut frisiert. Sichtlich entspannt sitzt der sympathische 43 Jahre alte Friseurmeister in seinem Stuhl, schlägt die Beine übereinander und ein leichtes Lächeln liegt auf seinen Lippen, wenn er vom jüngsten Erfolg seines Unternehmens spricht. Bereits zum zweiten Mal wurde der Wiesbadener Salon „von Trentini“ vom Branchenmagazin Top Hair International als bester Salon Deutschlands in der Kategorie Marketing ausgezeichnet. Es geht also nicht nur um das oft künstlerische Handwerk Haareschneiden, sondern auch darum, wie sich ein Star-Friseur in der Öffentlichkeit präsentiert.

Von Trentini beherrscht das Spiel mit der öffentlichen Aufmerksamkeit perfekt. Der Haarstylist frisiert die Schönen, die Sportlichen und all die, die bereit sind, für ihren persönlichen Style etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Das leicht provokante Firmenmotto „Anspruch auf Eitelkeit“ spiegelt ein Image, an dem der Haarexperte lange und gründlich gefeilt hat. 2009 gründete der in Mainz geborene von Trentini seinen Salon in der hessischen Landeshauptstadt. Heute gilt er als der Star-Friseur, dem viele Nationalspieler, Influencer, Models und Schauspieler vertrauen, weil er sie exklusiv berät und stylt.

Professionelle Wärme

Viele Promis vertrauen ihm also ihr Aussehen an, da er sich erkennbar gut darum kümmert. Offenbar haben sich die von Trentinis jedoch schon früher erfolgreich um das Wohlbefinden ihrer Kunden gekümmert. „Der erste Trentini wurde geadelt, weil er über die Seidenstraße Seide in das Trentino importiert hat. Deswegen ist in unserem Familienwappen der Maulbeerbaum als Symbol für die Seidenraupe enthalten“, erklärt der Friseurmeister das Familienwappen. Wer den Salon in der Bahnhofstraße betritt, fühlt sich in der Tat an mondäne Zeiten erinnert: Die mit Stuck verzierten Decken und auch der verzierte Lampenschirm verbreiten exklusives Flair, ohne altbacken zu wirken.

Im Eingangsbereich liegt ein Teppich, auf dem das Familienwappen der von Trentinis eingewebt ist. Das ausgeklügelte Lichtkonzept erzeugt eine professionelle Wärme. Kurzum: Man fühlt sich inmitten der Geschäftigkeit angenehm wohl und gut aufgehoben. So ergeht es auch zahlreichen Promis, die immer wieder nach Wiesbaden kommen, um sich von Alexander von Trentini die Haare schneiden zu lassen. Sami Khedira, Loris Karius und viele andere Fußballer schätzen die Schere des Meisters. „Kevin Trapp war gerade gestern da“, sagt von Trentini und ergänzt lachend: „Der muss fürs Finale ja gut aussehen.“ Mit dem früheren Torhüter René Adler verbindet ihn mittlerweile eine lange Freundschaft, aber Fußballer sind nicht die einzigen prominenten Kunden, die sich an der Bahnhofstraße frisieren lassen.

Auch viele andere Prominente kommen nach Wiesbaden – und falls nicht, reist von Trentini zu ihnen, wie etwa zu dem kanadischen Supermodel Coco Rocha oder der niederländischen Modedesignerin Iris van Herpen. „Am Sonntag bin ich nach Cannes geflogen und habe Emilia Schüle gestylt, die dort ein Shooting gemacht hat“, sagt er ganz nebenbei, und man merkt ihm an, dass Stars ihn nicht mehr aus der Ruhe bringen. „Es bleibt spannend, aber trotzdem gewöhnt man sich daran“, schildert er seine Eindrücke mit den VIPs. „Ich genieße das und freue mich. Ich lebe meinen beruflichen Traum in vollen Zügen.“