Hessische Feuchtgebiete : Der Niedergang der Niedermoore

Wer an ein Moor denkt, dem fallen alte Edgar-Wallace-Verfilmungen aus dem düster-vernebelten England ein, in denen Menschen für immer spurlos im tiefen Morast verschwinden können. Derartige Hochmoore gibt es in Hessen nur noch zwei ­ – die Breungeshainer Heide im Vogelsberg und das Rote Moor in der Hochrhön. Beide sind durch Entwässerung und Torf­­abbau inzwischen schwer beschädigt.

Viel zahlreicher sind in Hessen da­gegen die unscheinbaren Niedermoore, die dem Spaziergänger oder Wanderer kaum auffallen. Gespeist vom Grundwasser, sind ihre Lebensräume vielfältig. Niedermoore können versteckt unter Erlenwäldern in Niederungen von Flüssen und entlang von Bächen liegen. Es gibt blütenreiche Wiesen mit Wollgras und Torfmoosen. Sie können aber ge­nauso mit Schilf und Rohrkolben zugewuchert sein.