Geldnot an der Uni : Mühsamer Kampf gegen Millionendefizit

Überfüllte Seminare mit mehr als 70 Teilnehmern, mangelhafte Betreuung und kaum noch Zeit zum Forschen: Constanze Erhard und ihre Mitstreiter zeichnen ein düsteres Bild der Arbeitsbedingungen an ihrem Fachbereich. Und jetzt werde alles noch schlimmer, fürchtet die Sprecherin der „Initiative Mittelbau“: Den Philosophen und Gesellschaftswissenschaftlern der Uni Marburg würden harte Sparvorgaben gemacht, unter denen vor allem Studenten und prekär beschäftigte Nachwuchskräfte zu leiden hätten. Auch die GEW zeigt sich alarmiert: „Die Qualität des Studiums ist in Gefahr“, meint Tobias Cepok, Hochschulreferent der Gewerkschaft. Jahrelang sei der Fachbereich „mit Studierenden überbelegt“ gewesen. „Dass jetzt bei einer normalen Auslastung und mehr Geld vom Land trotzdem eine Haushaltssperre verhängt wird, können Studierende und Beschäftigte zu Recht nicht verstehen.“

Für jemanden, der mit den Merkwürdigkeiten eines Uni-Etats nicht vertraut ist, wird die Nachricht aus Marburg tatsächlich seltsam klingen. Ein Fachbereich muss sparen, weil er so viele Studenten hat, wie er haben sollte? So bizarr das ist, es stimmt. Und ist doch nur ein Handlungsstrang in einem Lehrstück über Hochschulfinanzierung und den Umgang mit Geld, dessen Moral sich auch auf manche andere Universität übertragen lässt.