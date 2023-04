Der Frühsommer 2013 dürfte vielen Einwohnern von Biblis und Wattenheim im Landkreis Bergstraße noch genau in Erinnerung sein. Nach anhaltendem Starkregen im Odenwald schwoll die eigentlich unscheinbare Weschnitz zu einem reißenden Gewässer an. Aus dem Odenwald kommend, wälzten sich die Wassermassen in Richtung Rhein. Doch dieser konnte die Fluten nicht so schnell aufnehmen, wie sie bergab flossen. Und weil in diesen Tagen bei Wattenheim an dem Weschnitzdeich gearbeitet wurde, war er nicht so standfest wie sonst – und Wasser strömte durch ein Leck. Große Flächen und ein Teil Wattenheims wurden überflutet. Bis zu 300 Helfer waren im Einsatz, sie füllten weit mehr als 50.000 Sandsäcke, um die Flut am Deich zurückzuhalten.

Damit sich solche Szenen nicht mehr wiederholen, soll der Deich jetzt grundsaniert werden. Das hat sich der 2001 gegründete Gewässerverband Bergstraße vorgenommen. Jetzt hat der Verbandsvorsteher und Landrat Christian Engelhardt (CDU) die Planfeststellungsunterlagen an die Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid (Die Grünen) mit dem Ziel überreicht, Deiche auf einer Länge von rund 6,5 Kilometern zwischen Wattenheim und Einhausen zu sanieren.

Der Aufwand ist enorm. Mit einem Volumen von rund 30 Millionen Euro ist es das größte Bauprojekt des Gewässerverbandes. Allerdings übernimmt das Land Hessen rund 75 Prozent der Kosten, denn es werden nicht nur Deiche saniert. Zwischen der Weschnitz und den Schutzwällen, die zurückversetzt werden, sollen Naturräume entstehen, in die sich das Gewässer bei Starkregen ausbreiten und in denen auch neues Leben entstehen kann. „Das ist ein Rekordprojekt für uns“, schwärmt der Landrat. Nach der Sanierung, die bis Ende des Jahrzehnts dauern soll, biete die Weschnitz auch neue Naherholungsräume für die Bürger.

Die Ökologie soll eine wichtigere Rolle spielen

Die Deiche werden kaum erhöht, erhalten aber einen neuen Unterbau. Wie der zuständige Abteilungsleiter für den staatlichen Wasserbau beim Darmstädter Regierungspräsidium, Holger Densky, weiß, ist früher das Material in den Deichen verbaut worden, das gerade zur Verfügung stand. Das führte mitunter dazu, dass die Sperren nicht immer so stabil waren, um Hochwasser verlässlich abzuhalten. „Wir planen für ein zweihundertjähriges Hochwasser“, sagt Densky. Das ist ambitioniert, soll der Deich doch einem Ereignis widerstehen, dass rechnerisch nur alle 200 Jahre vorkommt. Allerdings kann der Klimawandel auch dazu führen, dass extreme Hochwasser künftig öfter vorkommen. Aus diesem Grund hat die Regierungspräsidentin eine zügige Bearbeitung des Planfeststellungsverfahrens versprochen, damit mit der Sanierung bald begonnen werden kann.

Engelhard erinnert sich nicht nur an das Hochwasser vor zehn Jahren, sondern auch an das Jahr 1995, als am oberen Lauf der Weschnitz die Odenwaldkommunen Fürth, Rimbach und Mörlenbach unter Wasser standen. Damals wurde sogar das Rimbacher Hallenbad erheblich beschädigt.

In den vergangenen Jahren wurde die Weschnitz bei Lorsch bereits renaturiert. dort ist eine große Aue entstanden. Die Ökologie soll bei der Sanierung der Deiche künftig eine wichtigere Rolle spielen. Den Landwirten in dem rund 130 Hektar großen Sanierungsbereich zwischen Wattenheim und Einhausen geht durch das Zurückversetzen der Deiche zwar Ackerland verloren. Doch zugleich wird den örtlichen Landwirten sowohl das Mähen des Deichs als auch des Deichvorlandes übertragen, wie Saskia Vollmer vom Gewässerverband Bergstraße sagt.

Kein Ort zum Rodeln!

Begradigt wurde die Weschnitz vor 50 Jahren – wie viele andere Bäche und Flüsse damals auch. Eine fatale Entwicklung für den Hochwasserschutz: Flüsse und Bäche wurden in ein enges, meist betoniertes Bett gezwängt und hatten bei Hochwasser keine natürlichen Ausweichflächen mehr. Nun soll diese Begradigung an vielen Stellen aufgehoben werden, um dem Wasser mehr Raum zu geben. Bei der Sanierung werden die alten Deiche abgebaut, doch der größte Teil des Materials wird, sofern geeignet, für den Bau neuer wiederverwendet.

Da die Wassertechniker den Deich nicht auf der gesamten Länge von 6,5 Kilometern auf einmal abbauen und erneuern wollen, werden die Arbeiten in sechs Abschnitte aufgeteilt. Das soll ein mögliches Hochwasser auf der gesamten Deichlänge zwischen Einhausen und Wattenheim verhindern.

Die Regierungspräsidentin mahnt einen sorgsamen Umgang mit den neuen Deichen an. Mountainbiker haben oft Spaß daran, mit ihren Rädern die Deiche hinauf- und wieder herunterzufahren, im Winter werden sie auch gerne zum Rodeln genutzt. Das alles kann die Deiche erheblich schädigen, sodass sie im Ernstfall das Wasser nicht mehr zurückhalten können.