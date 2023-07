Bereits vor fast 20 Jahren hat der amerikanische Philosoph Walter Sinnott-Armstrong sich mit dem Problem beschäftigt: Ist für den Einzelnen angesichts des Klimawandels eine zum reinen Spaß unternommene Spritztour mit einem Dieselfahrzeug überhaupt noch zu rechtfertigen? Er kommt zum Ergebnis, dass es letztlich keine individuelle moralische Verantwortung gibt. Der Einzelne sei überfordert. Es sei die Pflicht der Politik und insbesondere der großen Staaten, gegen die Klimakatastrophe vorzugehen.

Inzwischen kann die Frage, ob man zugunsten der Umwelt nicht lieber individuell das Autofahren oder Fliegen einschränkt oder sogar darauf verzichtet, ganze Familien oder Beziehungen entzweien. Auf einer Podiumsdiskussion im landeseigenen „House of Logistics and Mobility“ (HOLM) in Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen wollte in dieser Woche jedenfalls keiner der Teilnehmer der Auffassung des US-Philosophen folgen, dass der Einzelne nichts tun könne.