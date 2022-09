Ohne Wasser : Im Edersee sprießt die Dürre

Man sollte einmal eine Lanze für den Edersee brechen. Im April dieses Jahres stand er noch kurz vor dem Überlaufen, so gut war er gefüllt. Jetzt ist er leer. Aber beide Phänomene sind ein Naturschauspiel, das eine Fahrt in die Region Kellerwald-Edersee lohnt. Das beweisen nicht nur die Fotos von der Eder, die in ihr Bett gefallen ist, und der weite Blick auf den Rest des sonst mit Wasser gefüllten Sees. 27 Kilometer ist dieser normalerweise lang, er schlängelt sich mit vielen Kurven durch das Tal.

Im Osten findet sich dann die große Staumauer, die man am besten von der Burg Waldeck aus betrachten kann – wo es übrigens auch tolle Zimmer für eine Übernachtung gibt. Ist Wasser da, sind die Wassersportangebote nicht weit. Fehlt es, wie im Moment, kann man durch das ausgetrocknete Seebett wandern und das erleben, was der Tourismusverband hier „Edersee-Atlantis“ nennt.

Wenig Niederschlag und heiße Sommer

Mit Blick auf die Umwelt wäre es schön, dieses Atlantis tauchte nicht ganz so häufig auf wie in den vergangenen Jahren, nämlich 2018, 2019 und 2020. Doch darf man nie vergessen, dass es sich um einen Stausee handelt, der einem bestimmten Zweck dient – und das ist nicht der Tourismus oder die Fischzucht.

Es geht darum, mit dem Wasser aus dem See die Oberweser und den Mittellandkanal schiffbar zu halten, vor diesem Hintergrund „atmet“ der Wasserstand von Anbeginn. Dass in diesem Sommer Hessen nach dem Saarland das Bundesland mit den geringsten Niederschlägen ist, tut allerdings ein Übriges.

Es gibt hier aber eben nicht nur den See, sondern auch den Naturpark Kellerwald-Edersee, wozu der Nationalpark mit demselben Namen zählt. Und wer gerade keinen Wassersport betreiben oder mit einem Ausflugsschiff über den See fahren kann, findet den „Urwaldsteig Edersee“, der ein Wandern in wilder Natur ermöglicht. Auf einer Länge von 66 Kilometern führt der Weg an sehenswerten und sehr alten Buchen und Eichen vorbei.

Hinzu kommt der 50 Kilometer lange Edersee-Rad­rund­weg auf überwiegend asphaltierten Wegen. Touristisch war in der Gegend vor Jahrzehnten schon einmal sehr viel mehr los. Doch für eine Wiederentdeckung ist es nie zu spät. Auf dem Weg von Frankfurt nach Vöhl sollte man allerdings hinter Marburg wissen, dass man auf einer Landstraße mit der vielleicht größten Dichte an Radarfallen in Deutschland unterwegs ist.