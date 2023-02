Am Rosenmontag soll es in Mainz bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken, vielleicht sogar freundlich sein. Auf der Welt herrschen dagegen stürmische Zeiten. Und so verwundert es nicht, dass einige der für den höchsten Narrenfeiertag im Land geschaffenen Motivwagen, die am Dienstag vom Mainzer Carneval-Verein (MCV) vorgestellt wurden, mit Titeln wie „Wind of Change“ und „Scharfer Ostwind“ überschrieben worden sind.

Ersteres beschreibt die Lage im Iran. Um diese zu illustrieren, zeigen die Mainzer Narren eine junge, selbstbewusste Frau mit Handspiegel und Föhn, die nicht nur ihr wallendes Haar in Form, sondern auch die hinter ihr stehenden Mullahs zu Fall bringt.

Und für den scharfen Ostwind sorgt, wenig überraschend, seit fast einem Jahr Russlands oberster Feldherr, Wladimir Putin, dem sich die Europäische Union – und zwar in Gestalt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – bis dato tapfer und einigermaßen erfolgreich entgegenstemmt.

Dass es diesmal nicht mehr als zehn Motivwagen geworden sind und die Hälfte der gebauten Karikaturen überhaupt nur mit Hilfe weiterer Karnevalsvereine und Fastnachtsgarden zu finanzieren war, ist ebenfalls der politischen Großwetterlage geschuldet. Gestiegene Material- und Energiekosten, Lieferengpässe, aber auch zusätzliche Auflagen zur Sicherheit haben dazu geführt, dass die von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch dauernde Straßenfastnacht laut MCV mittlerweile rund eine halbe Million Euro kostet.

Viel Geld also, das ganz sicher nicht allein mit Hilfe der für Unterstützungswillige angebotenen Zugplakettchen zum Preis von jeweils sechs Euro hereinzuholen ist. So gab es gleich zu Beginn der Kampagne einen öffentlich ausgetragenen Streit darüber, ob und wie viel die Stadt fortan dazu beitragen müsse, damit das bekannte Volksfest gut und vor allem sicher gefeiert werden könne.

Rund 12.000 Euro pro Stück sind nach Angaben des obersten Wagenbaumeisters, Dieter Wenger, notwendig, um die aus Stahlgerüsten, Styroporblöcken und jeder Menge Farbe bestehende „Rollende Satire“ zu erschaffen: diesmal unter anderem den als „The Walking Dead“ aus dem Grab steigenden früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump und einen ramponierten russischen Panzer, der gegen eine ukrainische Sonnenblume gestoßen ist, die ihm dafür den Mittelfinger zeigt.

Diesmal seien wirklich viele Hindernisse zu überwinden gewesen, verriet der 83 Jahre alte Wenger, der nun schon zum 61. Mal am Bau der Narrenflotte beteiligt war. Dazu gehörten gestiegene Lohnkosten für die Helfer, aber auch Materialnöte: schließlich würden mehr als 200 Styroporblöcke für die kunstvollen Figuren benötigt.

Außerdem gab es noch einmal strengere Vorschriften für die Zugfahrzeuge. Tatsächlich habe man diesmal noch mehr recycelt und wiederverwendet als in früheren Jahren. Und beim „Scholzomaten“, wie die an R2-D2 erinnernde, aber wie der Bundeskanzler aussehende Phrasendreschmaschine genannt wird, mussten zum Teil Tischlerholz und Spanplatten als günstige Ersatzstoffe herhalten.

An Hohn und Spott sparten die Narren allerdings nicht, die sich mit ihrem Motivwagenbau bekanntlich gegen die Karnevalisten in Köln und Düsseldorf behaupten wollen. So steht der ehemalige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) mit Schorleglas auf einer Karriereleiter, die für ihn noch mehrere Sprossen bereithält: demnach führt sein weiterer Weg über Ministerpräsident und Bundeskanzler bis hin zu Papst und Fastnachtspräsident.

Die atemberaubende Erfolgsgeschichte der Biontech-Stadt, die einst arm wie eine Kirchenmaus war und sich mittlerweile als schwerreiche Milliarden-Metropole gefällt, gehört selbstredend auch zum Rosenmontagszug, der am 20. Februar um 11.11 Uhr auf der Boppstraße starten soll. Von dort aus geht es für gut 9000 Teilnehmer, darunter 40 Musikgruppen, auf der etwa sieben Kilometer langen Zugstrecke kreuz und quer durch die City. Wenn das Wetter mitspielt, könnten es laut MCV nach langer und zäher Corona-Zwangspause endlich wieder einmal mehr als 500.000 Zuschauer sein, die den „rasenden Montag“ in Mainz miterleben wollen.