Glühwein-Saison : Warme Würze für den Winter

Jetzt gibt es ihn endlich auch in rosa. Oder sagen wir lieber: rosé. Schließlich trägt der gute, alte Glühwein den Wein im Namen – und in Zeiten, da Rosé in aller Welt zu einem unwiderstehlichen Trend geworden ist und kaum ein Winzer es mehr wagt, diese Mode nicht zu bedienen, wollten offenbar auch die Hüter der deutschen Weingesetzgebung nicht weiter im Weg stehen. Ganz untypisch und ohne viel Federlesen haben sie die alte Regel, dass Glühwein nur aus Rot- oder Weißwein hergestellt werden darf, gekippt.

Das freut die Winzerschaft, denn so kann sie zwei Megatrends vereinen und guten Gewissens Rosé-Glühwein unter die Leute bringen. Denn ebenso wenig wie ohne Rosé geht es heutzutage auch ohne eine eigene weihnachtliche Würzwein-Variante eigentlich nicht mehr. Dafür ist der Glühwein-Hype längst zu stark und mit der Intensität anderer Saison-Moden wie Spargel, Matjes oder Martinsgans zu vergleichen. Alle wollen von der immer gewaltiger werdenden Glühwein-Welle profitieren.

Renaissance des Glühweins

Und die Zeiten, in denen in den Supermärkten nur ein paar Flaschen mit winterlichen Kitsch-Etiketten das Segment bedienten, sind längst vorbei. Heute stehen von Mitte November an Dutzende verschiedene Marken mit Hirschen, Elchen und lustigen Namen wie „Glühvieh“, „Schietwetter“ oder „Glow“ in den Regalen, bei Ikea gibt es die schwedische Variante, und selbst seriöse Weinhandlungen bieten die aromatisierten, weinhaltigen Getränke inzwischen zu mitunter erstaunlichen Preisen an.

Mindestens ebenso erstaunlich wie die Renaissance des seit mehr als 200 Jahren in vielen Teilen Europas verbreiteten Heißgetränks ist die qualitative und geschmackliche Bandbreite des Angebots. Ursprünglich wurden für Glühwein weiße oder rote Weine mit Gewürzen wie Zimt, Gewürznelke, Zi­tronenschale und Sternanis erhitzt und gezuckert. Heute ist die aromatische Palette sehr viel breiter und wird bei Billigvarianten nicht selten mit künstlichen Geschmacksstoffen aufgepeppt.

Es lohnt sich also, auch beim Glühwein für zu Hause auf das Etikett zu schauen und auf die Qualität zu achten – und dann zur Ermittlung der eigenen Geschmackspräferenzen ein bisschen herumzuprobieren. Hat vielleicht der sehr weinige, zurückhaltend gewürzte und stattdessen mit viel traubiger Fruchtigkeit ausgestattete weiße Glühwein von Kloster Eberbach das Zeug zum Liebling? Oder eher der pflaumig-kirschige rote Würztropfen von der Sylter Sansibar? Manchem gefällt vielleicht der extrem nelkige „Glüh Dich Glücklich“ am besten, vielen aber sicher besser ein deutlich weniger gesüßter Winzer-Glühwein wie jener vom Weingut Rettig im rheinhessischen Westhofen.

Wir haben unseren Favoriten gleich zu Beginn der Saison ausgemacht: Er stammt vom Nahe-Weingut Tesch und gehört zu dessen Kollektion für das Wacken-Open-Air. Der „Full Metal Glögg“ ist sehr harmonisch mit Nelke, Zimt, Ingwer und Kardamom gewürzt, vollmundig, aber nicht zu süß – und ideal, um mit einem Schuss Rum oder Wodka veredelt zu werden.