Bauindustrie-Chef Siebert : „Das Absacken der Brücke löst bei vielen Menschen Angst aus“

Viele Brücken in Hessen sind in einem ähnlich schlechten Zustand wie die Salzbachtalbrücke. Bild: dpa

Herr Siebert, nach dem Absinken der Salzbachtalbrücke stellt sich die Frage nach dem Zustand der hessischen Brücken insgesamt. Können Sie angesichts dessen derzeit gut schlafen?

Als 2018 die Brücke in Genua eingestürzt ist, haben wir alle in Deutschland, insbesondere die Straßenbauverwaltung, gesagt, so etwas könne hier nicht passieren. Zum Glück ist etwas so Dramatisches wie in Italien auch nicht geschehen. Dennoch ist das Absacken der Salzbachtalbrücke eine Katastrophe, die bei vielen Menschen Angst auslöst. Es geht eine Schockwelle durch die ganze Republik.