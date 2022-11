Vegane Ersatzstoffe : Ein Leder, das vom Acker kommt

Lucas Fuhrmann wundert sich immer noch. „Irgendwie ist das ein bisschen surreal“, sagt er und lacht. Vor rund zwei Jahren haben er, Julian Mushövel und Montgomery Wagner nach dem Studium das Start-up Revoltech gegründet. Fuhrmann hat Philosophie und Volkswirtschaftslehre studiert, Mushövel ist Maschinenbauer, Wagner Politikwissenschaftler. Die Freunde aus Schultagen hatten eine Idee. Revoltech, der Firmenname klingt nach Revolution, und genau die wollen sie in der Mode-, Möbel- und Autoindustrie mit ihren neuen Materialien auch anstoßen. Das Wissenschaftlertrio forscht und arbeitet an der TU Darmstadt an einem Lederersatz, an nachhaltigen Alternativstoffen und Oberflächenmaterialien aus Hanffaserabfällen, die biologisch abbaubar und vegan sind, ohne chemische Zusätze oder Erdöl hergestellt werden und einen kleinen CO 2 -Abdruck hinterlassen.

Die Idee kommt bestens an. Die drei Freunde haben schon mehrere Gründerpreise erhalten, darunter den des Landes Hessen und den Innovationspreis von Hessnatur, und sie wurden mit einem Exist-Stipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Ihr Produkt ist noch nicht auf dem Markt, aber die Interessenten stehen bereits Schlange. „Wir können uns vor Anfragen kaum retten“, berichtet Fuhrmann. Interesse hätten unter anderem große Autobauer und Luxus-Modemarken aus den USA und Frankreich. Um ihre Ideen zu verwirklichen, sammelten die drei in einer ersten Finanzierungsrunde bei Investoren rund 1,5 Millionen Euro ein. Vor wenigen Tagen reiste Fuhrmann auch nach Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) hat das Forschertrio aus Darmstadt in seinen Mittelstandsbeirat berufen, und die erste Sitzung stand an. „Das ist schon cool“, sagt der Dreißigjährige.

Ohne Plastik und reststoffbasiert

Ihre Forschung ist angedockt an das Fachgebiet Papierfabrikation und Mechanische Verfahrenstechnik der TU Darmstadt, wo sie seit diesem Sommer auch Teil eines Projekts im Landesprogramm LOEWE ist. Auf einer Empore in einem Lager des Instituts an der Alexanderstraße haben sie ihr Büro eingerichtet. Sie können auch die Labore und Hightech-Werkstätten des Fachgebiets nutzen, das zum Fachbereich Maschinenbau gehört. Julian Mushövel hatte Maschinenbau an der TU studiert und am Institut seine Promotion begonnen, als Lucas Fuhrmann ihn mit der Idee für LOVR kontaktierte. So nennen sie ihr Produkt – LOVR steht für lederähnlich, ohne Plastik, vegan, reststoffbasiert. „Mir war da schon klar, dass die Promotion nicht das Richtige für mich ist“, sagt Mushövel. Die Doktorarbeit brach er ab, aber die Verbindung zu seinem Professor Samuel Schabel blieb. „Er hat uns von Beginn an sehr unterstützt“, betont sein früherer Doktorand. Im Forschungsprojekt arbeiten die TU und das Trio nun anwendungsorientiert zusammen.

Lucas Fuhrmann hatte während seines Wirtschaftsstudiums an der Uni Bayreuth 2015 ein mehrmonatiges Praktikum bei einem angeblich „grünen“ Modeunternehmen in Mexiko absolviert. Der Nachhaltigkeitsaspekt hatte ihn interessiert, aber den Aufenthalt dort fand er enttäuschend. Das kann man anders machen, dachte er. „Aber wenn man etwas in der Textilindustrie ändern will, muss man ganz vorne beim Material anfangen.“

Innen holzig, außen faserig wie Bast

Wie das aussehen kann, ist in den TU-Hallen jetzt zu besichtigen. Die grünlichgrauen Hanffasern, mit denen das Forschertrio experimentiert, sehen, in Form gepresst, wie Strohballen aus. Die Hanfabfälle stammen von landwirtschaftlichen Betrieben in Nord- und Ostdeutschland, mit denen die Wissenschaftler kooperieren. Fuhrmann zieht einen langen Stängel aus dem Ballen hervor. Die Forscher interessieren nicht der Samen oder die Blätter, aus denen sich Lebensmittel und Hanföle herstellen lassen. Sie nutzen, was sonst auf den Äckern liegen bleibt – die Stiele der Pflanze. Die sind innen holzig und außen faserig wie Bast. Aus diesen Fasern entsteht LOVR.

Kreisrunde Materialproben zeigen, was aus den kratzigen Faserknäueln werden kann. Das Endprodukt sieht tatsächlich aus wie Leder und fühlt sich auch so an. Wie genau die Verarbeitungsprozesse im Labor nebenan ablaufen, verraten die drei nicht. Ihr Verfahren haben sie als Patent angemeldet. Nur so viel: Die Fasern werden zu einem Brei verarbeitet und gepresst, dann werden pflanzliche Additive dazugegeben sowie Farbpigmente. „Kein Plastik, keine Chemie und kein Erdöl – deshalb ist unser Produkt etwas Besonderes“, so Fuhrmann und Mushövel. In weniger als einer Stunde lässt sich aus der Faserwolle ein fester Stoff herstellen. Ziel ihrer Forschung ist, dass zur Verarbeitung bereits bestehende Maschinen und Fertigungslinien genutzt werden können.

Täuschend ähnlicher Kunststoffersatz

Hanf lässt sich laut Fuhrmann umweltschonend anbauen und ist sehr vielseitig. Das Material eigne sich nicht nur für Lederimitate, sondern auch für Oberflächen in der Auto- oder Möbelindustrie, sagt er und schiebt Proben über den Tisch, die Kunststoff täuschend ähneln. An Haptik, Farbgebung und Zuschnitt seiner Hanffaserstoffe arbeitet das Trio derzeit in zahlreichen Versuchsreihen. Bisher messen die Stücke 40 mal 60 Zentimeter, LOVR soll jedoch bald als Meterware hergestellt werden können. Vor vier Monaten hat das Trio einen promovierten Chemiker angestellt, der das Material weiterentwickeln soll.