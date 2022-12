Streit an Uni Marburg : Darf ein HIV-infizierter Student sein Zahnmedizin-Studium fortsetzen?

Dürfen mit Aids-Viren infizierte Frauen und Männer an hessischen Universitäten ein medizinisches Studium aufnehmen und abschließen? Die Antwort lautet: ja. Zumindest gilt dieser Grundsatz. So teilt die Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen als einer von drei Ausbildungsstandorten in Hessen mit: „Von Studierenden der Medizin und Zahnmedizin an der JLU wird kein HIV-Test verlangt.“ Die etablierten Schutzvorschriften reichten aus, um eine HIV-Infektion zu verhindern. Gleichwohl darf seit einiger Zeit ein junger HIV-Infizierter den praktischen Teil seines Studiums am Universitäts-Klinikum Gießen und Marburg nicht aufnehmen – die Philipps-Universität in Marburg hält ihn davon ab und streitet sich weiter vor Gericht mit ihm in der Sache.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. Folgen Ich folge



Die theoretischen Abschnitte des Studiums hat er an der Marburger Hochschule erfolgreich hinter sich gebracht. Frank Martin, der anders heißt und mit seinem Klarnamen aus Furcht vor weiteren Benachteiligungen nicht auftreten will, hatte den klinischen Teil vor sich. Dazu zählt ein Phantomkurs in Parodontal­propädeutik, in dem an einem Kunstkopf geübt wird. Allerdings durfte der Student nicht zur Tat schreiten, denn die Universität schloss ihn aus. Er könnte, so die Argumentation, zum Risiko für Kommilitonen und später auch für mögliche Patienten werden, wie die F.A.Z. im April berichtete.