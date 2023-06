Riedstadt im Kreis Groß-Gerau wird im Volksmund gerne als das „Dallas im Ried“ bezeichnet. Denn dort wird Erdöl gefördert. Schon von 1952 an gab es im benachbarten Stockstadt sogenannte Pferdekopfpumpen, die aus 47 Bohrlöchern bis 1994 rund sieben Millionen Barrel Erdöl förderten. Doch als die Ölpreise auf dem Weltmarkt immer nieriger wurden, rechneten sich die aufwendigen Bohrungen im Ried nicht mehr – die Bohrfelder wurden geschlossen.

Seit 2018 wird bei Riedstadt-Goddelau abermals Erdöl gefördert. Das Unternehmen Rhein-Petroleum begann 2015, das Gebiet zu erkunden. Probebohrungen waren erfolgreich, die Erdölförderung lohnte sich wieder.

Denn was im Ried aus dem Boden geholt wird, ist mit der zähen Brühe, die in Amerika oder Saudi Arabien mit hohem Druck aus dem Boden schießt, nicht zu vergleichen: Das aus 1700 Meter Tiefe geförderte Öl ist besonders hochwertig. Es ist leicht, schwefelarm und besitzt wertvolle Inhaltsstoffe. „Viel zu schade, um es zu verbrennen“, sagt Peter Appel, Geschäftsführer von Rhein-Petroleum.

Deutlich höhere Preise als für normales Erdöl

Das bei Riedstadt geförderte Öl ist wegen seiner besonderen Zusammensetzung in der Industrie begehrt. Es wird für die Herstellung von Arzneimitteln ebenso benötigt wie für die Herstellung hochwertiger Kunststoffe oder die Herstellung von Rotorblättern für die Windkraft. Deshalb werden für dieses Öl am Markt auch deutlich höhere Preise als für normales Erdöl gezahlt.

Rund 100.000 Liter werden im Ried derzeit in der Woche gefördert, was zwei bis drei Tankwagenladungen entspricht. Das Erdöl wird nach Karlsruhe gefahren und dort in einer Raffinerie weiterverarbeitet.

Während das Erdöl auf den großen Förderfeldern in Amerika oder Saudi Arabien mit hohem Druck quasi von allein aus dem Boden schießt, sieht die Förderung im Ried ganz anders aus. Die porösen sogenannten Pechelborner Schichten, die es entlang des Oberrheingrabens gibt, wirken wie ein Schwamm und enthalten sowohl Erdöl als auch Wasser. Dringt ein Bohrer in die Schichten ein, entsteht eine kleine Kuhle, in der sich die Flüssigkeit sammelt und per Pumpe in eine oberirdische Anlage gefördert wird. Dort werden Öl und Wasser getrennt, was recht einfach funktioniert, da Öl leichter ist als Wasser und deshalb oben schwimmt.

Rhein-Petroleum erkundet ein weiteres Bohrfeld

Mit Grundwasser, das in Tiefen bis 130 Metern liegt, hat das mit dem Öl geförderte Wasser nichts zu tun. Dieses Wasser liegt unter dicken, undurchlässigen Tonschichten, wo sich auch das Erdöl befindet.

Da sich die Ölförderung im Ried dank besserer und anderer Techniken als in den Achtziger- und Neunzigerjahren wieder rechnet, erkundet Rhein-Petroleum nun ein weiteres Bohrfeld. Dort wurde ein 35 Meter hoher rot-weißer Bohrtum aufgebaut, von dem aus eine Probebohrung sowohl in die rund 1700 Meter tiefen Pechelborner Schichten, als auch in die etwas höher gelegenen Melettaschichten begonnen wurde.

Meter für Meter arbeitet sich die Bohrung in den Untergrund, wobei das Grundwasser besonders geschützt wird. Die Förderrohre bestehen aus mehreren ineinander liegenden Metallrohren und sind mit einer extrem starken Betonschicht zusätzlich ummantelt, damit laut Rhein-Petroleum ein Austreten des Öls in die Grundwasserschichten ausgeschlossen ist. Nur unter dieser Voraussetzung wurden die Bohrungen überhaupt genehmigt.

Etwa vier Wochen lang werden die Probebohrungen dauern. Danach wird zwei bis drei Wochen die Ergiebigkeit der untersuchten Schichten erkundet, bevor der Bohrturm wieder verschwindet. Appel ist zuversichtlich, dass sich die Probebohrungen lohnen. Er denkt schon über ein drittes und viertes Bohrfeld nach.

Auch Riedstadts Bürgermeister Marcus Kretschmann (CDU) zeigt sich beeindruckt. Er fühlt sich nach seinen Worten ein wenig wie der J. R. von Riedstadt, auch wenn er nicht mit Pferd und Cowboyhut, sondern per E-Bike und mit Fahrradhelm gelegentlich auf dem Bohrfeld vorbeischaut. Alle weiteren Bohrungen sind auf dem bisherigen, recht kleinen Areal geplant, sodass keine weiteren Ackerflächen in Anspruch genommen werden müssen.

Das Bohrgerät wird zwar zunächst senkrecht in den Boden getrieben, kann dann aber in jede erforderliche Richtung abknicken und so auch in Schichten getrieben werden, die nicht direkt unter dem eigentlichen Bohrfeld liegen. Auch die vorhandene Infrastruktur kann für die weiteren Bohrungen und die dann womöglich ausgeweitete Förderung weitgehend übernommen werden.

Damit sich die Bevölkerung ein Bild über die Ölförderung im Ried machen kann, veranstaltet Rhein-Petroleum am Montag einen „Nachmittag des offenen Bohrplatzes“. Dort können sich Interessierte sowohl an Ort und Stelle über die moderne Erdölförderung informieren und im nahe liegenden Naturschutzgebiet Kühkopf auch die alte Pferdekopfpumpe anschauen, die auf die Erdölbohrungen in früheren Zeiten hinweist.