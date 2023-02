Mit seinen 68 Jahren hat der Soziologe Bernd Hündersen schon viel gesehen. Als Geschäftsführer des Suchthilfezentrums in Gießen kennt er die Nöte von Süchtigen nur zu gut. Im Suchthilfezentrum an der Schanzenstraße werden jedes Jahr weit mehr als 1000 abhängige Menschen betreut, in der Spitze waren es sogar schon 1700. Die Altersspanne der Betroffenen erstreckt sich dabei von zehn bis 88 Jahre. Etwa 100 Drogensüchtige erhalten unter ärztlicher Aufsicht täglich zur Entwöhnung Ersatzstoffe wie Methadon. Insgesamt 26 Mitarbeiter, überwiegend Streetworker und Psychologen, halten das Zentrum in Betrieb.

Doch Hündersen bereitet derzeit eine Entwicklung große Sorgen: die Ausbreitung von Crack in der lokalen Drogenszene der mittelhessischen Stadt. Aus den Großstädten komme der vermeintlich „billige Kick“ nun zunehmend auch in die Provinz. Eine Dosis des „Kokains für Arme“ sei mitunter schon für fünf Euro zu haben, sagt Hündersen. Das verändere die Drogenszene.

Dass Drogen süchtig machen, ist nicht neu. Dass Konsum und Beschaffung zum Lebensmittelpunkt der Abhängigen werden, auch nicht. Bei Crack, das aus Kokain hergestellt wird, kommen aber eine immens gesteigerte Aggressivität und teils auch Wahnvorstellungen hinzu, erklärt Hündersen. Ein soziales und berufliches Funktionieren sei – anders als zum Teil bei anderen Drogen – ausgeschlossen. Das Abhängigkeitspotential der Droge sei zudem extrem hoch.

Aufputschmittel mit extrem starker Suchtwirkung

Crack ist nach Angaben des Zentrumsleiters erst einmal ein Aufputschmittel. Der Konsument fühle sich euphorisch, angstfrei, leistungsfähig und unternehmungslustig, berichtet Hündersen. Die Wirkung der Droge trete extrem schnell innerhalb von acht bis zehn Sekunden ein, halte aber nur für etwa zehn Minuten an. Die Rückkehr in die Realität wecke dann umgehend den Wunsch nach einer Wiederholung des Wohlbefindens, nach einem neuen Rausch. „Das ist reine Kopfsache“, sagt Hündersen. „Nicht der Körper brüllt ,Ich brauche was‘, sondern das Hirn.“ Dabei leide der Körper massiv unter der Belastung des Herz-Kreislauf-Systems. Die Gefahr, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, steige beim Konsum über einen längeren Zeitraum deutlich.

Die Herstellung von Crack sei einfach, erklärt der Soziologe und Therapeut. Kokainpulver werde mit Natron und Wasser aufgekocht. Nach dem Verdunsten des Wassers bleiben Kristalle zurück, die gelb-weißen oder rosafarbenen Crack-Steine. Bei deren Verbrennen in der Pfeife entstehen knackende Geräusche, daher der Name.

Das verstärkte Aufkommen von Crack bringt Hündersen mit der gesellschaftlichen Entwicklung in Verbindung. Aufgrund der vielen Krisen – vor allem Corona-Pandemie und Ukrainekrieg – wachse bei den Menschen das Bedürfnis nach einer positiven Auszeit. „Ich will, dass es mir mal für ein paar Minuten einfach nur gut geht“, so beschreibt er die Sehnsucht.

Besorgniserregende Entwicklung

Die Versorgung mit allen möglichen berauschenden Substanzen sei heutzutage auch im ländlichen Raum kein Problem, erzählt der Soziologe. Anders als bis in die Neunzigerjahre hinein müsse niemand mehr nach Frankfurt fahren, um sich dort Drogen zu beschaffen. Die Logistik für den Drogenkonsum klappe auch in der hessischen Provinz. Der Handel laufe dort meist über Privathaushalte.

Unter den Crack-Nutzern befinden sich wesentlich mehr Männer als Frauen, hat der Chef des Suchthilfezentrums beobachtet. Die meisten gehören der Altersgruppe unter 40 Jahren an. Der Konsum ziehe sich quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Ältere haben offensichtlich ein größeres Gesundheitsbewusstsein, das sie in der Regel vom Konsum abhalte. Aufgrund der körperlichen Belastung gebe es auch relativ wenige Dauerkonsumenten.

Hündersen schätzt, dass im Raum Gießen eine „hohe zweistellige Zahl“ von Menschen Crack über Monate hinweg nimmt, wenn auch nicht unbedingt jeden Tag. Damit sei Crack als Droge in Gießen eher eine Randerscheinung, meint der Achtundsechzigjährige. Aber die Entwicklung hält er dennoch für besorgniserregend. Um die Ausbreitung der gefährlichen Droge einzudämmen, helfe daher nur eines: unermüdliche Aufklärung.