Das Gute Haus : Arbeitsplatz und Spielplatz

Aktualisiert am

Agnes Model (links) und Steffi Krause sind in ihrem „guten Haus“ am Ziel angekommen. Bild: Michael Braunschädel

In Butzbach gibt es jetzt ein „gutes Haus“. Na ja, es ist kein ganzes Haus, eher eine großzügige Wohnung mit zwei Räumen und einer Küche. Sie liegt im Erdgeschoss eines Gebäudes am Rand der Altstadt. Auf den 112 Quadratmetern wird eine Idee realisiert, die das Miteinander in den Mittelpunkt stellt. Steffi Krause und Agnes Model, die beiden Initiatorinnen des Projekts, wollen hier „Räume des Lebens“ verwirklichen, die sie auf ihrer Website als „Marktplatz, Arbeitsplatz und Spielplatz“ bezeichnen.

Das hört sich erst einmal sperrig an, weil es natürlich nicht um Plätze im herkömmlichen Sinn geht. Vielmehr können hier Veranstaltungen für Besucher jedes Alters stattfinden. Es soll ein Treffpunkt und ein Ort des Austauschs sein, um sich gegenseitig im Alltag zu unterstützen. Zudem sollen familienfreundliche Arbeitsplätze, sogenannte Coworking-Spaces, eingerichtet werden. Kinder gehören für sie selbstverständlich dazu, es gibt Spielkreise, Wanderungen und Walderlebnistage. Letztere finden jetzt schon statt. Schließlich braucht es dafür keine feste Bleibe.