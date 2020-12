Marburger Entwicklung : Rasche Selbsthilfe mit der kleinen Corona-App

Habe ich Corona? Mit der Web-App Covid-online können vermeintlich erkrankte Menschen ihre Symptome selbst einschätzen. Zuerst nur für den Marburger Raum gedacht, nutzen Menschen in ganz Deutschland die Entwicklung – und auch in Schanghai.

Testfall: Wer sich fragt, ob er Corona hat, kann einen Abstrich nehmen lassen, so wie hier in Marburg, oder zuerst die App Covid-online nutzen Bild: Helmut Fricke

Wo könnte es als Nächstes vermehrt neu registrierte Corona-Fälle geben? Bernhard Schieffer findet Anhaltspunkte für die Antwort in der regionalen Herkunft der Aufrufe von Covid-online. In jüngster Zeit nutzen auch und gerade Menschen in Sachsen diese Web-App des privatisierten Uniklinikums Gießen und Marburg. Sie möchten anhand des in der App erscheinenden Fragebogens eine erste Einschätzung bekommen zur Frage: Habe ich Corona?

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Im Osten der Republik wiederum tobt sich das Virus in diesen Wochen besonders aus. Ein halbes Dutzend Kreise dort leuchtet auf der Corona-Landkarte des Robert-Koch-Instituts in Rot oder Magenta aufgrund mehr als 400 oder gut 500 binnen Wochenfrist bestätigter positiver Tests unter 100.000 Einwohnern. Das ist einsame wie unerfreuliche Spitze in Deutschland.