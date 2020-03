Nach heftigen Protesten : Abiturprüfungen „ohne größere Probleme“ angelaufen

Aktualisiert am

Für 23.500 Abiturienten in Hessen wird es nun ernst. Die Abi-Prüfungen haben trotz der Coronavirus-Krise begonnen. Es habe keine größeren Probleme gegeben, heißt es beim Kultusministerium.

Angelaufen: Die Abi-Prüfungen in Hessen haben begonnen Bild: dpa

Mit besonderen Schutzvorkehrungen für die Schüler und Lehrer wegen der Coronakrise sind die Abiturprüfungen in Hessen angelaufen. Es habe keine größeren Probleme gegeben, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Donnerstag zum Auftakt der Prüfungen in Wiesbaden.

Lediglich vereinzelt seien Schüler zur Sicherheit wieder nach Hause geschickt worden, die leichte Symptome einer Erkrankung aufgewiesen haben. Zudem gebe es einzelne Schulen im Land, die unter Quarantäne stehen und deshalb nicht bei den Abiturprüfungen dabei sind.

Entscheidung „fahrlässig“

Noch am Tag vor Beginn der Prüfungen hatten Lehrerverbände und Schüler gegen die Linie des Kultusministeriums protestiert, anders als Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern keinen Aufschub zu gewähren. Gegen die Entscheidung protestiert die Landesvereinigung der Oberstudiendirektoren. Deren Vorsitzende Elisabeth Waldorff hält es für „fahrlässig“, die Abiturienten zu prüfen. Das Risiko einer Ansteckung sei angesichts der sprunghaft gestiegenen Zahl der Infizierten nicht zu verantworten.

Auch unter den Abiturienten gibt es heftigen Protest. Unter dem Namen „Hessischer Landbote 2020“ haben sich Abiturienten aus mehreren hessischen Städten, darunter Frankfurt und Offenbach zu einer Initiative zusammengefunden.

Zum Auftakt der Abiturprüfungen stehen Arbeiten im Grund- und Leistungskurs Englisch auf dem Programm. Zum Schutz vor Infektionen wurde ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen den Schülern eingerichtet. Die Schulen waren angewiesen, die Prüfungsgruppen so klein wie möglich zu halten, am besten unter zehn Schülern.

Insgesamt sind landesweit rund 23.500 Abiturienten in Hessen am Start. Die schriftlichen Abiturprüfungen sollen bis zum 2. April andauern. Regulärer Unterricht wird derzeit an hessischen Schulen nicht mehr erteilt.