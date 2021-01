Coronavirus in Hessen : 30 Todesfälle und 989 Neuinfektionen gemeldet

Test am Fenster: Im Pflegewohnstift „Am Wasserturm“ in Frankfurt herrschen strenge Hygienevorkehrungen. Bild: Maximilian von Lachner

In Hessen sind innerhalb eines Tages weitere 989 Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt worden. Zudem wurden 30 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger gemeldet, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Samstag hervorgeht (Stand 00.00 Uhr).

Vor einer Woche gab es wegen einer Datenpanne des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration keine Zahlen, deshalb scheidet ein Vergleich aus. 989 positive Corona-Tests sind dennoch gut halb so viele, wie das RKI zu Neujahr annonciert hat. Der Höchststand an Covid-Opfern wurde an Silvester verzeichnet, 134 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Die landesweite Inzidenz - der Wert der neu registrierten Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - lag bei 134,4. Seit Beginn der Pandemie wurden 139.368 Infektionen und 2917 Todesfälle gezählt.

Bei der Interpretation der Zahlen sind die Auswirkungen der Feiertage zu berücksichtigen, an denen möglicherweise weniger getestet und nicht alle Daten übermittelt wurden. In den vergangenen Tagen fielen die Zahlen aufgrund von Nachmeldungen zudem wohl höher aus.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Hessen zuletzt 502 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt (Stand: Freitag, 12.15 Uhr). Das entspricht 28 Prozent der belegten Betten. 269 der Patienten wurden beatmet.

Corona-Impfzentren öffnen am 19. Januar

Die Zahl der Impfungen in Hessen bisher liegt über 21.000. Nach Angaben des RKI wurden bis zum 1. Januar (Stand 12.30 Uhr) 21.373 Dosen des Impfstoffes verabreicht.

Die ersten Impfzentren in Hessen öffnen am 19. Januar, Anmeldungen für die Corona-Impfung sind ab dem 12. Januar möglich. Das gaben Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden bekannt.

Als erstes starten die regionalen Impfzentren in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt - 6 von insgesamt 28. Weitere Zentren könnten erst öffnen, „wenn eine erhöhte Impfstoffproduktion und weitere Zulassungen für wirksame Impfstoffe in Europa erfolgen“, hieß es aus Wiesbaden.