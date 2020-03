Coronavirus : 18 Fälle in Hessen

Aktualisiert am

18 Fälle in Hessen



In Hessen gibt es inzwischen 18 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Alle haben nur leichte Symptome. Das Land bereitet sich auf eine Ausbreitung aus und hat große Mengen an Schutzausrüstung für eine Pandemie ausgeschrieben.

Bei Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus können sich Patienten in Gießen im eigenen Auto untersuchen lassen. Bild: dpa

Die Zahl der in Hessen nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist auf 18 gestiegen. Im Zusammenhang mit Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, stehen vier der hessischen Fälle. Acht Personen haben sich bei einer Italienreise angesteckt. Die meisten stehen derzeit unter häuslicher Quarantäne. Drei Patienten werden stationär versorgt.

Darunter ist auch der neueste Fall in Hessen: Im Landkreis Offenbach wurde erstmals ein Fall bestätigt. Die Person zeige nach Informationen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration leichte Krankheitssymptome und befinde sich daher vorsorglich in stationärer Behandlung.

Hessen schreibt Beschaffung für Schutzausrüstung aus

Insgesamt weisen alle erkrankten Personen, so das Ministerium, aktuell milde Verläufe mit keinen oder leichten Symptomen auf. Eine stationäre Aufnahme trotz keiner oder nur milder Symptome werde nur dann in Betracht gezogen, wenn die Wohnsituation der Person eine Quarantäne nicht oder nur schwer zulässt.

Das Land Hessen bereitet sich auf eine Ausbreitung des Coronavirus vor und hat große Mengen an Schutzausrüstung ausgeschrieben. Der hessische Katastrophenschutz soll mit 450.000 Paar medizinischen Einmalhandschuhen, 60.000 Infektionsschutzanzügen, 30.000 Schutzbrillen und 180.000 Mundschutzmasken ausgestattet werden. Dazu kommen 3000 Gesichtsmasken, 70.000 Einmalkittel, eine Million chirurgische Masken und 30.000 Müllsäcke. Bei der Ausschreibung handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren.

Zur Begründung führt Hessen in der Ausschreibung aus, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Ausbreitungsentwicklung des Coronavirus für eventuell zu bewältigende Pandemieeinsätze des hessischen Katastrophenschutzes umgehend entsprechende Schutzausrüstung zu beschaffen sei. Frist für Angebote ist bereits der 17. März. Zuschlag erhält nicht nur, wer den günstigsten Preis anbietet, sondern auch am schnellsten liefern kann.

Unternehmen haben Notfallpläne

Jedes zweite hessische Unternehmen spürt bereits die Auswirkungen des Coronavirus. Das geht aus einer Befragung des Hessischen Industrie- und Handelskammertag (HIHK) hervor. Demnach hat ein Viertel aller Unternehmen bereits einen Notfallplan erarbeitet, der bei einem Krankheitsfall in Kraft tritt. Rund 34 Prozent haben nach eigenen Angaben die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen abgesagt, rund 27 Prozent erlauben ihren Mitarbeitern, von zu Hause aus zu arbeiten.

Lediglich 23 Prozent gaben an, noch keine Schutzmaßnahmen ergriffen zu haben. Probleme bereiten den Unternehmen vor allem Veranstaltungsabsagen, Reiseeinschränkungen, Krankheitsausfälle, Unsicherheiten über künftige Geschäfte und Investitionen, die nachlassende Nachfrage sowie, derzeit nachrangig, fehlende Waren und Dienstleistungen. „Besonders betroffen sind die Branchen Gastgewerbe und Reisewirtschaft, Industrie und Handel. Das Virus trifft nicht nur hessische Großbetriebe: 46 % der hessischen Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten sind betroffen und fast zwei Drittel der Betriebe mit weniger als 200 Beschäftigten“, hebt Eberhard Flammer, Präsident des HIHK, in der Pressemitteilung hervor.

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration weist in ihrer Übersicht der bestätigten Coronavirus-Infektionen am Sonntag darauf hin, dass sich Bürger bei Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber oder Atemnot, zunächst telefonisch an ihren Hausarzt wenden sollen. Diese klären dann mit der anfragenden Person ab, ob eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus wahrscheinlich ist und leiten bei begründetem Verdacht die weitere Diagnostik und Behandlung ein.

Eine hessenweite Hotline zu dem Thema ist unter der Nummer 0800-5554666 täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar.