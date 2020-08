Corona-Pandemie : Infektionszahlen in Hanau deutlich über kritischer Schwelle

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hanau nach Angaben eines Stadtsprechers weiter sprunghaft gestiegen. Mittlerweile liege die Zahl der Neuinfektionen bei 60 pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Stadt mit zuletzt knapp unter 100.000 Einwohnern gehört zum Main-Kinzig-Kreis, strebt aber die Kreisfreiheit an. An diesem Montag werde man mit dem Landkreis Maßnahmen beraten, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen.

Die Stadt hatte bereits eine für den Vortag geplante Demonstration zum Gedenken an die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags vom 19. Februar mit Tausenden erwarteten Teilnehmern wegen der Corona-Entwicklung untersagt. Bei einer Kundgebung, die stattdessen veranstaltet wurde, war die Teilnehmerzahl auf 249 beschränkt worden. Zuvor hatte bereits die Stadt Offenbach ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 verschärft. Dort gelten nun strengere Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Sperrstunde in der Gastronomie.