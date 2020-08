Maskenpflicht in Offenbach : „Das steht überall, und die Regel gilt seit Monaten“

60 Verstöße in einer Stunde: Nach dem Anstieg von Corona-Infektionen überprüft die Stadtpolizei in Offenbach rigoros die Einhaltung der Maskenpflicht. Nicht jeder Erwischte ist einsichtig.

Aber bitte mit Maske: Die Stadtpolizei kontrolliert Passanten an der S-Bahn-Haltestelle Marktplatz in Offenbach. Bild: Lucas Bäuml

Jede S-Bahn, die an der Haltestelle Marktplatz in Offenbach hält, lässt die Kasse klingeln. Kaum hat der Zug gehalten, da prescht Felix Schwenke schon vor und fischt die Leute heraus, die ohne korrekten Mund-Nasen-Schutz auf den Bahnsteig treten. 50 Euro kostet das. Schwenke, Oberbürgermeister von der SPD, begleitet an diesem Tag die Stadtpolizei bei ihren Kontrollen der Corona-Verordnungen.

Seine Stadt steht auf der Kippe – vergangene Woche stieg die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten durch Urlaubsrückkehrer sprunghaft an, am Wochenende knackte Offenbach die Inzidenz-Marke von 35 positiven Fällen je 100.000 Einwohner. Bei einem Wert von 50 muss die Stadt in den Lockdown. Alle öffentlichen Orte müssten schließen, Restaurants und Cafés zumachen, das Leben käme wieder zum Erliegen. Am Ende würde das für alle wohl noch teurer werden als das Bußgeld – denn die wirtschaftlichen Einbußen aufgrund des Lockdowns im Frühjahr sind erheblich.

Inzwischen liegt die Zahl für die vergangenen sieben Tage in Offenbach wieder bei 28. Doch solange der Wert nicht dauerhaft unter 20 sinkt, muss die Stadt in Alarmbereitschaft bleiben. Schwenke ist überzeugt, dass die Ansteckungen verringert werden können, und zwar mit konsequentem Maskentragen.

„Die Moral ist nachlässig“

Seit Donnerstag kontrolliert die Stadtpolizei daher in den S-Bahnhöfen, an Bushaltestellen, in Cafés und kleinen Geschäften in der Fußgängerzone. Die Bilanz: In einer Stunde kommen um die 60 Verstöße zusammen. Leute, die keine Maske tragen; solche, die sie am Kinn hängen haben. Die Beamten kassieren. „Wir kontrollieren massiv, weil wir ein Infektionsgeschehen haben, das wir nicht dulden können“, sagt Lothar Haack, der Leiter der Stadtpolizei. „Die Moral ist nachlässig.“

Auf dem Bahnsteig im Zentrum der Stadt kann das jeder beobachten: Haack hält einen jungen Mann mit Fahrrad an, der gar keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt. Er sagt, er habe im Zug eine getragen, sie danach aber weggeschmissen. Doch Haack kennt kein Pardon: „Auch auf dem Bahnsteig herrscht Maskenpflicht. Das steht überall, und die Regel gilt seit Monaten.“ Der junge Mann muss zahlen. Während der Beamte noch die Personalien aufnimmt, schlüpft eine Frau ohne Maske vorbei. Sie wird nicht angehalten. Es sind zu wenige Polizisten im Einsatz, um alle Verstöße zu ahnden, und viel zu viele Menschen, die sich nicht an die Regeln halten.

Diejenigen, die es erwischt, versuchen, sich rauszureden. Gerade sei die Maske kaputtgegangen, eben wollte man sie aufsetzen – die Kontrolleure haben das alles schon gehört. Manche Regelbrecher werden auch aggressiv. Doch gerade ältere Passanten meinen, es sei eine gute Sache, scharf zu kontrollieren. Schwenke ist da mit Feuereifer dabei. „Das ist kein dickes politisches Auftreten, sondern es geht um die Sache“, sagt er. „Wir haben ja gesehen, dass die drastischen Maßnahmen nicht dauerhaft nötig sind, das ist eine Erkenntnis aus der ersten Welle.“ Er meint damit den Lockdown, der zu Insolvenzen, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit geführt hat.

Fast immer etwas zu bemängeln

Nach etwa einer Stunde verlässt der Tross die S-Bahn-Station. Nun geht es weiter in der Innenstadt. In einem Supermarkt können die Beamten nur einen Verstoß feststellen. Doch als sie wieder auf die Straße treten und auf der anderen Seite einen Mann ohne Maske im Dönerimbiss Fladenbrote füllen sehen, schickt Schwenke sofort zwei Stadtpolizisten hinüber. „Der guckt direkt ins Essen, da muss einer hin.“ Seit die Fallzahlen in Offenbach gestiegen sind, wurde die Maskenpflicht in der Gastronomie wieder eingeführt; sie gilt zunächst bis zum 19. August. Schwenke schlägt noch ein paar Lokalitäten vor, die sich die Stadtpolizei ansehen sollte. Er beobachte da jeden Tag Verstöße. „Das ist Verarsche des Staates.“

In den Restaurants, die an diesem Tag kontrolliert werden, ist fast immer etwas zu bemängeln: Ein Imbiss, der Gözleme verkauft, wirft die Gästelisten jeden Abend weg. Ein griechisches Café hat unübersichtliche Listen, auf denen die Besucher nicht nach Tischen geordnet sind, sondern alle in einer langen Tabelle untereinanderstehen. Die Beamten kontrollieren die Ausweise der Besucher. Nicht alle haben sich richtig eingetragen, und hinter dem Rücken der Polizisten füllen schnell noch ein paar Gäste die Liste aus. Iossifidis Sotiries, der das Café führt, sagt, dass es ihn auch störe, wenn die Kunden ihre Namen nicht korrekt eintragen. „Aber ich bin nicht Polizei“, sagt er. Gastronomen dürfen keine Ausweiskontrollen durchführen. Sie müssen darauf vertrauen, dass die Gäste ihre korrekten Daten eintragen.

Die Truppe zieht weiter. Sie wird auch in den nächsten Tagen verstärkt kontrollieren, 18 Stunden am Tag. Er hoffe auf einen Abschreckungseffekt, sagt Lothar Haack von der Polizei. Doch sobald die Beamten sich wegdrehen, wandern Masken ans Kinn, und Abstände schmelzen. Die Leute haben keine Lust auf Law and Order. Sie sind genervt. Von der Hitze unter den Masken, vom Virus, von diesem Oberbürgermeister, der in Polizeiweste Missetäter ausfindig macht. Aber anders geht es nicht, wenn das öffentliche Leben weitergehen soll.