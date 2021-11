Corona-Vernunft der Menschen : Eine neue Bürgerbewegung der Vernunft

Der künftigen Bundesregierung ist eine glückliche Hand bei der Bekämpfung der Pandemie zu wünschen, aber die Hoffnung, dass das staatliche Management demnächst besser wird, ist nicht übermäßig groß. Zu sehr lassen sich die Politiker aller Couleur von Stimmungen leiten, zu wenig koordiniert ist weiterhin, was Bund und Länder unternehmen.

Dass einerseits dringend zu Auffrischungsimpfungen geraten wird, andererseits aber nicht nur die Kapazitäten dafür fehlen, sondern auf einmal sogar die Impfstoffe selbst, darf im zweiten Corona-Winter nicht mehr passieren. Die Delegierung eines wichtigen Teils der Virenbekämpfung an Gastwirte, Friseure und neuerdings an Verkehrsunternehmen, die nach schwer merkbaren Regeln die Kunden auf Impfungen und Tests prüfen sollen, ist ein Wegtauchen vor der Verantwortung. Dass Unionspolitiker über eine Impfpflicht erst laut reden, seitdem sie wissen, dass CDU und CSU nicht mehr die Bundesregierung stellen werden und also Forderungen dann auch zu Gesetzen machen müssten, ist auch kein Ausweis großen Heldentums.

Die Liste lässt sich fortsetzen: Die Uneinheitlichkeit der Kommunen im Umgang mit den Weihnachtsmärkten ist unerfreulich; dass in Fußballstadien vor voll besetzten Rängen gespielt werden darf, lässt einen staunen. Viel ist derzeit von der Bockigkeit der Impfverweigerer die Rede, aber die Verweigerung der Politiker, zu einem klaren, nachvollziehbaren Vorgehen zu kommen, ist auch nicht schön, das Verständnis dafür wird kleiner, je länger die Pandemie dauert.

Aufruf zu einer schlüssigeren Corona-Politik

Dem steht erfreulicherweise das resolute Handeln weiter Teile der Bevölkerung gegenüber. Wenn nicht alles täuscht, sehen sich viele wieder mehr vor; die Restaurants werden leerer, man verabredet sich wieder im Freien. Tausende nehmen stundenlanges Warten auf eine Auffrischungsimpfung auf sich. Unternehmer haben rasch die Testkapazitäten wieder hochgefahren. Ärzte gründen improvisierte Praxen, um so viel impfen zu können wie nur irgend möglich.

Diese neue Bürgerbewegung der Vernunft sollte Politikern Mut machen zu klaren und notfalls unpopulären Entscheidungen. Dazu zählt eine weitgefasste Impfpflicht und – wenn es gar nicht anders geht – auch abermals das Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Dieses Land ist reich genug, um wiederum Umsatzausfälle von Betrieben abzufedern.

Gegenwärtig zeigen die Bürger den Verantwortlichen, wie es geht, jede Warteschlange vor einem Impfzentrum ist im Grunde auch ein Aufruf zu einer schlüssigeren Politik. Die unerfreulichen Inzidenzzahlen, das Auftreten der neuen Virusvariante mahnen zur Eile, endlich zu einer besseren Corona-Strategie zu kommen.