Corona-Entwicklung in Hessen : Noch liegt Frankfurt unter 50

Die Sperrstunde für Frankfurt ist bereits beschlossen. Der kritische Wert für die Eskalationsstufe Rot ist indes auch am Mittwoch noch nicht offiziell überschritten. Auch Offenbach liegt noch knapp darunter.

Ist das ein Hoffnungsschimmer für Frankfurt? Zumindest nach den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) gab es mit Stand Mitternacht keine Erhöhung des Inzidenzwerts für die Stadt. Der Wert liegt bei 47,0 nach den 47,1 vom Vortag und vor allem weiter unter der Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, ab der die sogenannte Eskalationsstufe Rot gilt, die schärfere Maßnahmen erfordern würde.

Diese hat Frankfurt freilich am Dienstag ohnehin schon beschlossen: Von Freitag an gilt in Frankfurt eine Sperrstunde: Um 22 Uhr müssen Bistros, Kneipen und Restaurants dann bis morgens um 6 Uhr schließen. Auf einigen Plätzen soll zudem ein Alkoholverbot ausgesprochen werden. Auch die Maskenpflicht ist ausgeweitet worden.

Dabei zog die Stadt auch eigene Berechnungen zu Grunde, nach denen die Inzidenz bereits bei 49,2 liegen würde. Diese leichten Differenzen bei den Werten kommen zustande, weil das RKI die Werte mit einem Verzug verarbeitet, da die Daten zunächst lokal bei den Gesundheitsämtern erfasst und tageweise weitergegeben werden.

Offenbach bei 49,7

Kritischer noch als in Frankfurt ist die Lage in Offenbach: Für die Frankfurter Nachbarstadt meldet das RKI einen Wert von 49,7, der nur noch marginal unter der 50er-Grenze liegt. Der Wert stieg von Montag (40,4) über Dienstag (46,6) vergleichbar rapide an.

Für Frankfurt verzeichnete das RKI 16 bestätigte Corona-Neuinfektionen. Insgesamt haben sich in Frankfurt bislang 3.767 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, über Nacht kamen in der Stadt keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Auch der größere Blick auf Hessen entspricht dem Trend: Der Inzidenzwert ist auf 22,1 gestiegen, nachdem er am Vortag bei 20,6 lag. Hessen liegt damit weiter über dem Bundesschnitt, der aktuell 18 ist. Am Dienstag wurden 242 neue Fälle gemeldet, neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es indes nicht. Die Zahl liegt weiter bei 556 Verstorbenen seit Beginn der Krise. Die Zahl der gemeldeten Infizierten beträgt insgesamt 20.355.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.

Wie das RKI der F.A.Z. weiter mitteilte, erhebt es Daten zur Zahl der Genesenen nicht offiziell. Die Erhebung sei auch nicht gesetzlich vorgesehen. „Allerdings kann man zumindest bei den Fällen, bei denen die meisten Angaben ermittelt wurden, die keine schweren Symptome hatten und die nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, davon ausgehen, dass sie spätestens nach 14 Tagen wieder genesen sind“, heißt es in Berlin. Das RKI schätze die Zahl der Genesenen.

Das Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. Bis vor einigen Tagen berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.