Inzidenz in Hessen sinkt : Corona und die finanzielle Last für die Krankenhäuser

In Hessen kehren die Schüler in die Klassenzimmer zurück. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt weiter. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 133,3.

In Hessen sind innerhalb eines Tages 1613 weitere Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner geht weiter zurück und lag am Donnerstag bei 133,3, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand: 03.09 Uhr). Am Mittwoch lag die Inzidenz noch bei 139,1.

25 Menschen starben mit oder an dem Virus, damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie auf 7007. Hessenweit wurden seither 269.334 Corona-Fälle gemeldet. Die höchste Inzidenz hatte am Donnerstag die Stadt Offenbach mit 241,8, danach folgte Fulda mit 200,0. Drei Kreise (Hochtaunuskreis, Wetteraukreis und Vogelsbergkreis) verzeichneten eine Inzidenz von unter 100. Während sich auch die Landkreise um die links des Rheins gelegene rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz auf dem Weg unter die 100 befinden, liegt Mainz selbst noch bei 141.

Schüler kehren in Klassenzimmer zurück

Hessens Schulen können derweil seit Donnerstag auch in den Klassen sieben bis elf wieder Wechselunterricht anbieten. Voraussetzung ist, dass in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt ihrer Schule die Corona-Inzidenz niedrig geblieben ist. Konkret muss die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Inzidenz) an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen – Sonn- und Feiertage nicht mitgezählt – unter 165 bleiben.

Bislang dürfen nur die Kinder der Jahrgangsstufen eins bis sechs im Wechselunterricht in ihre Klassen. Die Jahrgänge ab Klasse sieben wurden seit Mitte Dezember im Distanzunterricht mit Homeschooling unterrichtet. Die Abschlussklassen erhielten Präsenzunterricht.

„Es ist sehr positiv, dass nun beginnend mit dem heutigen Tag in immer mehr Regionen Hessens insbesondere die Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig in die Schule gehen können, die seit Mitte Dezember ausschließlich Distanzunterricht erhalten haben“, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Er sei sehr optimistisch, dass der Wechselunterricht dazu beiträgt, dass schon bald alle Schülerinnen und Schüler in Hessen wieder in die Schule gehen werden. „Das Licht am Ende des Tunnels wird von Tag zu Tag heller.“

Krankenhäuser durch Corona finanziell belastet

Die anhaltende Corona-Pandemie hat derweil dem Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius SE zum Jahresstart Umsatz- und Ergebniseinbußen beschert. Dabei belasteten jedoch auch Währungseffekte das Wachstum. „Wir haben es geschafft, aus eigener Kraft zu wachsen, obwohl das erste Quartal des Vorjahres weniger stark von der Pandemie beeinträchtigt war“, sagte Konzernchef Stephan Sturm am Donnerstag laut Mitteilung. „Das stimmt mich optimistisch, dass wir unsere gesteckten Ziele erreichen können.“

Bereinigt um Wechselkurseffekte legten die Erlöse um drei Prozent zu, sanken jedoch nominal um zwei Prozent auf rund neun Milliarden Euro. Während das deutsche Krankenhausgeschäft von staatlicher Unterstützung profitierte, litt die auf Flüssigmedizin und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Kabi in Nordamerika. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) ging um elf Prozent auf rund eine Milliarde Euro zurück. Der bereinigte Gewinn sank um sechs Prozent auf 435 Millionen Euro. Damit schnitt Fresenius jedoch besser ab als von Analysten erwartet.

Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) musste unterdessen beim Umsatz einen Rückgang um nominal 6 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro verkraften, das Konzernergebnis brach um 12 Prozent auf 249 Millionen Euro ein. Auch FMC bestätigte die Prognose und rechnet unverändert in diesem Jahr mit einem erheblichen Ergebnisknick.