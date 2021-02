Öffnung der Friseurläden : „Wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Kunden“

Aktualisiert am

Die Friseure sehnen den März herbei. In finanzieller Sicht haben viele Betreiber Probleme mit Hilfen vom Bund. Doch auch die ersten Tage nach der Öffnung dürften ihre ganz eigenen Probleme mit sich bringen.

Sie dürfen am 1. März endlich wieder öffnen: die Friseure. Trotz der neuen Perspektive schmerzen die Schließungen seit Mitte Dezember noch immer. Die Corona-Hilfen des Bundes kommen nur schleppend, viele Friseure sind frustriert. „Es ist ungerecht, dass mit fadenscheinigen Argumenten ein gutlaufendes Unternehmen vor die Wand gefahren wird und wir kein Geld bekommen“, meint der Besitzer eines Friseursalons in der Frankfurter Innenstadt. Seit 30 Jahren führt er sein Geschäft zusammen mit seiner Frau. Wirtschaftlich lief es gut – bis zum zweiten Lockdown im Dezember. Ausgerechnet die guten Zahlen wurden zum Problem: Er habe keine Überbrückungshilfe II im Dezember erhalten, weil seine Umsätze vor der Schließung trotz Corona zu hoch gewesen seien, so der Salonbesitzer.

Diese Überbrückungshilfe des Bundes soll einen Teil der Fixkosten decken, die trotz des Lockdowns anfallen. Anspruch haben allerdings nur Salonbesitzer, deren Umsätze zwischen September und Dezember um mindestens 30 Prozent eingebrochen sind. Zudem müssen die Umsätze schon im Frühjahr und Sommer im Keller gewesen sein. Für alle anderen Friseure gibt es kein Geld.

Das Problem mit den Hilfen vom Bund kennt auch Cyrus Wachs, er betreibt zwei Geschäfte im Ost- und Westend. Seinem Unternehmen ging es vor der Corona-Krise ebenfalls zu gut, um im Dezember die Überbrückungshilfe II zu erhalten. „Ich finde, dass jeder Friseur irgendwelche Hilfen bekommen sollte, auch wenn er über die Runden kommt“, so Wachs.

Auf den Einnahmeverlusten sitzen bleiben

An der Frankenallee im Gallus weiß Sadettin Arikan noch nicht, ob er die Überbrückungshilfe II bekommt, darum kümmere sich gerade sein Steuerberater. Um den Lockdown zu überstehen, hat Arikan im Januar 10.000 Euro Schulden aufgenommen, und zwar als Dispokredit. Das Geld möchte er sofort zurückzahlen, wenn wieder Haare geschnitten und Bärte gestutzt werden. Auf den Einnahmeverlusten bleiben selbständige Friseure wie Arikan oder Wachs ohnehin sitzen – selbst wenn sie die Überbrückungshilfe II erhielten.

Irgendwie den Kopf über Wasser halten, das gilt für Friseure seit dem 16. Dezember. Einige nehmen private Kredite auf, andere haben finanzielle Rücklagen. Andere wiederum arbeiten weiter – und zwar illegal. „Ich bin mir sicher, viele Friseure schneiden Kunden zu Hause Haare“, sagt Wachs. Der Salonbesitzer aus der Innenstadt berichtet Ähnliches. Und trotzdem zeigt er Verständnis: „Man kann in dieser Situation nichts machen. Oder man arbeitet wie die Kollegen im Untergrund.“ Er ärgert sich über Politiker, die offensichtlich frisch geschnittene Haare hätten, während er seinen Salon habe schließen müssen: „Da bin ich irgendwann an dem Punkt: Da fühle ich mich verarscht. Da wird mit zweierlei Maß gemessen“, sagt der Innenstadt-Friseur.

So schwierig die aktuelle Lage auch ist, so hart die vergangenen Wochen für die Friseure waren: Cyrus Wachs freut sich, dass er seine zwei Salons wieder öffnen darf. „Wir werden überfallen mit Mails“, sagt er. „Wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Kunden. Wenn Sie in der ersten Woche einen Termin bekommen, dann können Sie froh sein.“