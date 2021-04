Papier statt Nitrozellulose : Wie sich Corona-Schnelltests günstiger herstellen lassen

Blaulicht in Rhein-Main : Großeinsatz in Ludwig-Landmann-Straße – Zug kollidiert mit Baggerarm

In Wehrheim stand ein Gebäude in Flammen. Ein Zugführer konnte im Kreis Waldeck-Frankenbergnicht mehr bremsen und ist mit einem Baggerarm kollidiert. In Frankfurt hat ein Mann eine Person mit einem Messer bedroht.