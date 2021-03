Corona-Selbsttests : Begehrt, aber nicht zu haben

Aktualisiert am

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der vergangenen Woche unentgeltliche Schnelltests für alle versprochen, doch die Hoffnungen haben sich zum Wochenanfang nicht erfüllt. „Ein Kollege hatte am Montagmorgen 20 Patienten vor der Tür stehen, die alle getestet werden wollten“, sagt Christian Sommerbrodt, Sprecher des hessischen Hausärzteverbands. Die Menschen mussten alle wieder nach Hause geschickt werden, denn der Ablauf des Verfahrens ist noch nicht gesichert.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Zum einen fehlt es an der rechtlichen Grundlage, der aktualisierten Testverordnung des Bundes, die wohl erst am Dienstag veröffentlicht wird, wie ein Sprecher des hessischen Sozialministeriums mitteilt. Die Aussage des Bundes, dass von Montag an jeder Bürger Anspruch auf einen wöchentlichen Gratis-Schnelltest auf Sars-CoV-2 habe, beziehe sich nur auf die Abrechnungsmöglichkeit, präzisiert der Sprecher. Doch für die Hausärzte, die ja Teil der Teststrategie sein sollen, ist diese Abrechnung noch gar nicht geklärt.