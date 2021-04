707 neue Corona-Infektionen : Lehrergewerkschaft fordert Tests zuhause

Die Testpflicht an Schulen sorgt für Diskussionen: Die Lehrergewerkschaft GEW fordert, die Tests zuhause durchzuführen. Derweil steigt die Inzidenz weiter leicht an.

In Rheinland-Pfalz testen die Schüler schon: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (links, neben Bildungsminisiterin Stefanie Hubig) bei einem der ersten Testtermine in der Mainzer Anne-Frank-Schule. Bild: dpa

In Hessen sind binnen 24 Stunden 707 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag hervor (Stand 3:09 Uhr). Die landesweite Inzidenz stieg damit auf 142. Am Vortag hatte die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, bei 141,5 gelegen.

Die höchste Inzidenz in Hessen wies mit einem Wert von 264,3 der Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf. Auch der Landkreis Fulda (241,5) und die Stadt Offenbach (219,5) lagen am Dienstag über der Marke von 200. Nur vier Regionen lagen unter dem Wert von 100, der eine wichtige Schwelle für mögliche strengere Corona-Regeln darstellt. Am niedrigsten war die Inzidenz laut RKI mit 83,2 in Darmstadt.

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden, stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 33 auf insgesamt 6521. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 234.519 Infektionen registriert.

Unter diesen Bedingungen beginnt am Dienstag der muslimische Fastenmonat Ramadan. Gläubige haben vom Grundgesetz her die Zusicherung, dass sie ihre Religion ausüben dürfen selbst unter Einschränkungen wie der Ausgangssperre. Der Kreis Groß-Gerau hat bereits zugsichert, dass Gläubige mit einem Schreiben ihrer Moscheegemeinde auch zu diesen Zeiten unterwegs sein dürfen für den Weg zur oder von der Moschee.

Schulkinder zu Hause auf Coronavirus testen

Die Lehrergewerkschaft GEW spricht sich dafür aus, die verpflichtenden Corona-Tests für Schulkinder in Hessen zu Hause und nicht in der Schule durchzuführen. Damit wäre gewährleistet, dass mit dem Coronavirus infizierte Kinder gar nicht erst in die Schule kommen, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Wiedwald, am Dienstag in Frankfurt. Zudem wären die Kinder bei einem positiven Corona-Test dann gleich zu Hause bei ihren Eltern.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat die Testpflicht für die Schulen für nach den Osterferien - also ab nächster Woche (19. April) - angeordnet. Die Testverpflichtung zweimal pro Woche für Lehrer und Schüler sei derzeit unerlässlich für einen sicheren Schulbetrieb, hatte der Minister die Maßnahme gegründet. In Rheinland-Pfalz, wo die Osterferien bereits am vergangenen Dienstag geendet waren, wird bereits seit dieser Woche zweimal getestet.

Für die Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 bleibt es in Hessen nach den Osterferien grundsätzlich bei Wechselunterricht. Die Jahrgänge ab Klasse 7 werden wie schon vor den Ferien im Distanzunterricht und die Abschlussklassen im Präsenzunterricht bleiben.

Die GEW-Vorsitzende äußerte Verständnis dafür, dass die Landesregierung damit auf die aktuellen Corona-Zahlen reagiert. Die Kinder im Homeschooling benötigten aber mehr Ansprache und Unterstützung. Dafür sei zusätzliches Personal nötig. Unbürokratisch könnten für diese Hilfestellungen für die Kinder etwa auch Studenten eingesetzt werden, schlug Wiedwald vor.

Unterdessen gehen die Diskussionen weiter, wie mit den verfallenden Terminen für Impfungen mit Astra-Zeneca umgegangen werden soll. Am Dienstag wurde publik, dass reihenweise Impfangebote nicht wahrgenommen werden.