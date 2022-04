Vorlesungsbeginn in Hessen : Auf „Pause“ drücken geht jetzt nicht mehr

An den hessischen Hochschulen beginnt das Sommersemester nach zwei Jahren wieder in Präsenz. Unter den Studenten gehen die Meinungen zu den neuen Corona-Regeln weit auseinander.

Die Mathe-Vorlesung in Präsenz hat Leonie Horsch ein bisschen schockiert. „Wir meinten alle: Am besten wäre es gewesen, wenn man mal hätte ‚Pause‘ drücken können, weil man einfach nichts verstanden hat.“ Ihr Kommilitone Elia Loewenhardt pflichtet ihr bei: „Das vermisst man voll.“ In digitalen Vorlesungen vor- und zurückzuspulen, das ist für die beiden Lehramtsstudenten der Goethe-Universität in den vergangenen beiden Jahren zur Gewohnheit geworden.

Ihre erste Präsenzveranstaltung im neuen Semester auf dem Campus Westend haben sie hinter sich gebracht, nun sitzen sie draußen auf einer Bank. Und auch wenn sie die Vorlesung nicht mehr bequem zu Hause anschauen können, so dürfte es ihnen zumindest der wolkenlose Himmel an diesem Montag leicht gemacht haben, wieder im wörtlichen Sinn zur Uni zu gehen. Beide haben im Herbst 2019 ihr Studium begonnen, bald darauf brach die Pandemie aus. Horsch freut sich daher auf den ersten Sommer in Präsenz. „Einfach in der Sonne zu sitzen mit Freunden“, so wie jetzt, ergänzt Loewenhardt. Große Angst vor Ansteckung in den Veranstaltungen haben sie nicht. Dennoch sagt Horsch über den Mathe-Kurs: „Ich bin froh, dass die meisten eine Maske getragen haben.“

Maske auf und durch – mit dieser Devise gehen die staatlichen hessischen Hochschulen in die Vorlesungszeit des Sommersemesters. Weil die meisten Corona-Regeln weggefallen sind, müssen die Unis überlegen, wie sie den verbliebenen Spielraum für Sicherheitsvorkehrungen nutzen. Dabei können sie sich auf das Hausrecht und den Arbeitsschutz berufen, müssen laut hessischem Wissenschaftsministerium die Infektionsbekämpfung jedoch gegen Artikel 12 des Grundgesetzes abwägen, der die freie Wahl der Ausbildung garantiert.

In Gebäuden soll weiterhin Maske getragen werden

Da der möglichst vollständige Präsenzbetrieb im Sommersemester von Hochschulen und Ministerium schon vor geraumer Zeit als Ziel ausgegeben worden war und 3-G-Restriktionen nicht mehr zulässig sind, bleibt die Maske die wichtigste Waffe im Kampf gegen das Virus. Dass in Gebäuden und vor allem bei Veranstaltungen weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden soll, ist an den staatlichen Universitäten, Kunsthochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften Konsens. Nach Worten von Tanja Brühl, Sprecherin der Konferenz hessischer Universitätspräsidien, schreiben die Universitäten die Masken entweder vor oder empfehlen ihren Gebrauch zumindest dringend – Letzteres tue zum Beispiel die Goethe-Uni.

Frank Dievernich, Sprecher der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, verweist auf die immer noch grassierende Omikron-Variante, die zu hohen Krankenständen führe. „Wir schreiben die Maske nicht vor wegen einer dramatischen Gefahr, sondern um den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten.“ An der Frankfurt University of Applied Sciences, deren Präsident Dievernich ist, darf die Gesichtsbedeckung in bestimmten Situationen fallen: Wenn Veranstaltungsräume nicht ausgelastet seien und ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werde, könnten Dozenten und Studenten sich darauf verständigen, die Masken abzunehmen. Allerdings müsse der Raum dann alle 20 Minuten gelüftet werden.