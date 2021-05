Corona in Hessen : Schüler könnten schon vor den Ferien geimpft werden

Das hessische Kultusministerium hat mit einem Brief an Schulen und Eltern für Aufmerksamkeit gesorgt: Darin wird Schülern eine Impfung schon vor den Sommerferien in Aussicht gestellt. In dem Schreiben heißt es, man wolle „Schülerinnen und Schülern vom 12. Lebensjahr an ein Angebot für die Erst-Impfung im Zeitraum vom 28. Juni bis zum Beginn der Sommerferien am 19. Juli machen“ – vorbehaltlich der Zulassung des Impfstoffs für diese Altersgruppe.

Die Länder hatten sich in der Gesundheitsministerkonferenz zwar schon auf das Ziel verständigt, allen zwölf bis 18 Jahre alten Jugendlichen bis zum Ende der Sommerferien ein Impfangebot machen zu wollen, aber Hessen drängelt nun noch etwas mehr. Das ist insofern überraschend, da der dafür in Frage kommende Impfstoff von BioNTech/Pfizer in Deutschland bislang nur an mindestens 16 Jahre alte Personen abgegeben werden darf. Eine Genehmigung für Jüngere steht noch aus. Ebenso fehlt eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für diese Altersgruppe.

„Die STIKO bewertet ja nicht nur die Wirksamkeit, sondern ob eine Impfung überhaupt sinnvoll ist“, erläutert der Frankfurter Kinderarzt Burkhard Voigt. Und genau die Abwägung von Risiko und Nutzen müsse bei einer Impfung von Kindern im Vordergrund stehen, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende des Verbands der Kinder- und Jugendärzte. „Kinder haben ein sehr geringes Risiko, ernsthaft an Covid-19 zu erkranken, und auch das Risiko von Impfnebenwirkungen ist gering“, sagt Voigt. Es sei immer eine individuelle Entscheidung, die hier zu treffen sei.

Wo soll geimpft werden?

Das Schreiben der Hessischen Landesregierung wirke dagegen wie eine Aufforderung zur Massenimpfung von Jugendlichen vor Beginn des nächsten Schuljahres, ohne dass die Rahmenbedingungen dafür geklärt seien. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) stört sich vor allem daran, dass das Kultusministerium den rund 500.000 in Frage kommenden Schülern anbietet, sich vorrangig für eine Immunisierung in einem der Impfzentren anzumelden. Wer sich im Juni registrieren lasse, werde bis zum Beginn der Sommerferien auch einen Termin im Impfzentrum bekommen, heißt es in dem Schreiben.

„Die notwendige Beratung ist nur in Praxen möglich“, sagen dazu die Vorstandsvorsitzenden der Kassenärzte in Hessen, Frank Dastych und Eckhard Starke, in einer Stellungnahme. KV-Vorstand und Berufsverband empfehlen den Eltern der Kinder deshalb, auf die vertrauten Kinder- und Jugendärzte oder Hausärzte zuzugehen, falls sie ihre Kinder impfen lassen wollen.

„Gerade wir Kinderärzte haben ja enorme Erfahrungen mit zahlreichen Impfungen in den ersten Lebensjahren und dem Gesprächsbedarf von Eltern“, sagt Voigt. Er erinnert sich noch mit Schaudern an Massenimpfungen in seiner eigenen Schulzeit, als sich alle in einer Reihe aufstellen mussten und die Spritze ohne viel Aufhebens in den Oberarm bekamen. Heute wünsche man sich doch eine kindgerechtere Umgebung, die seiner Ansicht nach beim vertrauten Kinderarzt eher gegeben sei als im Impfzentrum.

Der Kinderarzt blickt aber über die Immunisierung hinaus: Es dürfe im Herbst nicht dazu kommen, dass geimpfte und ungeimpfte Kinder unterschiedlich behandelt würden. Der Bundesverband der Kinderärzte fordert dezidiert, dass es Aufgabe von Politik und Gesellschaft sein müsse, „alle medizinischen, organisatorischen und baulichen Maßnahmen zu treffen, um den Kindern und Jugendlichen Teilhabe in allen für ihre Bildung und soziale Entwicklung wichtigen Aspekten bei gleichzeitig bestmöglichem Schutz vor einer Covid-19-Infektion zu ermöglichen“. Damit wird auf die Schulen im Herbst noch eine ganz neue Herausforderung zukommen.