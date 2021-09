Ganze Familien positiv : Offenbach verschärft die Corona-Regeln

Testfall: In Offenbach sind nun Schüler verstärkt aufgerufen, sich per besonderem Lolli auf Corona zu testen Bild: dpa

Mit einer Inzidenz von rund 220 liegt Offenbach bei den Corona-Infektionen nicht nur in Hessen, sondern bundesweit mit an der Spitze. Da es in der vergangenen Woche alleine bei der Altersgruppe der fünf bis zwölf Jahre alten Kinder 120 Infektionen gab, setzt die Stadt nun genau bei dieser Altersgruppe an, denn diese Kinder dürfen derzeit noch nicht geimpft werden, da für sie noch kein Impfstoff gegen Corona freigegeben wurde..

Bei den Tests in den Schulen wurde festgestellt, dass meist nicht nur die Kinder, sondern in der Folge ganze Familien positiv getestet wurden. Meist handelte es sich um Urlaubsrückkehrer, teilte die Stadtverwaltung mit. In allen Schulen, in denen Kinder unter zwölf Jahren unterrichtet werden, hat die Stadt deshalb bereits in den Ferien 1005 Luftfiltergeräte aufgestellt. Gleiches gilt für die Kitas. Zudem werden den Kindern Lollitests angeboten.

Nach Auslaufen der vom Land angeordneten Präventionswochen verlängert die Stadt wegen der hohen Inzidenz die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in der Schule auch am Platz bis zum 26. September. Zudem werden Schüler dreimal pro Woche getestet. Sollte ein Kind positiv getestet werden, wird in der betroffenen Klasse täglich getestet, teilte Bildungsdezernent Paul-Gerhard Weiss mit.

Bürgermeisterin Sabine Groß (Die Grünen) appelliert an alle Eltern, genau auf Erkältungsymthome bei ihren Kindern zu achten und diese dann nicht zur Schule zu schicken. Zudem sollten sich die Eltern unbedingt impfen lassen. In Kürze beginnt Offenbach mit Impfaktionen an Schulen. Das Gesundheitsamt hat Informationen an die Eltern verschickt und ihnen die erforderlichen Regularien mitgeteilt, denn Eltern müssen schriftlich ihr Einverständnis für das Impfen ihrer Kinder bekunden.