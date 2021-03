Weniger aktive Fälle in Hessen : Offenbach verschärft Quarantäne-Regeln wegen Mutanten

Auch die Menschen in Hessen können sich von diesem Montag an in Lockerungen üben. Derweil stehen mehr neue Corona-Fälle als vor einer Woche zu Buche. Auch liegt die Inzidenz höher.

Warmlaufen: Von diesem Montag an gilt in Hessen „Click and meet“ im Einzelhandel, so wie vom Handelsverband vorgeschlagen Bild: Samira Schulz

Zum Einkaufen, Sport, in den Zoo oder das Museum gehen: All das ist auch in Hessen von diesem Montag an wieder möglich. Allerdings gibt es weiterhin Einschränkungen. Fürs Shoppen in Boutiquen und Warenhäusern gilt „Click and meet“ nach Terminvergabe. Gartenmärkte, Baumschulen sowie Buchhandlungen dürfen auch öffnen. Der Opel-Zoo in Kronberg meldet „ausverkauft“ für diesen Montag. Für Samstag habe er noch einige freie Termine. Kinder unter 14 Jahren dürfen wieder Sport in Gruppen machen, ältere Jugendliche und Erwachsene aber nicht. Zudem haben alle Hessinnen und Hessen fortan Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche, den der Bund bezahlt, also letztlich die große Gruppe der Steuerzahler.

Während sich also die Menschen in weiteren Lockerungen üben können, kommen eher unerfreuliche Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut: Das für die Seuchenbekämpfung zuständige RKI meldet mehr über Nacht bekannt gewordene positive Corona-Tests als vor einer Woche. Nun sind zu Wochenbeginn verlautbarte Zahlen wegen des Meldeverzugs seitens der Gesundheitsämter und Labore, die Tests auswerten, mit Vorsicht zu genießen. Das gilt aber regelmäßig, daher rührt die übliche „Montagsdelle“. Das wirkt sich auf die Inzidenz aus. Dessen ungeachtet liegt sie nun höher als vor einer Woche und auf demselben Niveau wie im Bund.

Und die Corona-Landkarte hat sich in den vergangenen Tagen verdunkelt. Gelbe Flecken mit einer Inzidenz unter 35 gibt es in Hessen derzeit nicht mehr, weil auch Kassel und der Landkreis Kassel nun wieder über dieser Marke liegen. Gleiches gilt für Mainz und den Kreis Mainz-Bingen in Rhein-Main, während Offenbach auf der Landkarte mit einer Inzidenz von mehr als 100 rot erscheint. Die Stadt verschärft nun die Quarantäne-Regeln für Schulen und Kitas. Gleiches gilt für den Kreis Fulda und den Lahn-Dill-Kreis. Die meisten Regionen in Hessen erscheinen hellrot mit einem Kennwert zwischen 50 und 100. Allerdings gibt es weniger aktive Fälle als am Sonntag.

Test-Hilfe durch Apotheker

Das RKI meldet 305 neue Fälle für Hessen nach 243 vor sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie haben die Gesundheitsämter in Hessen alles in allem 192.972 Fälle gemeldet, das entspricht etwa drei Prozent der Landesbevölkerung. 9400 Fälle gelten als nicht ausgestanden, 200 weniger als am Sonntag. Über Nacht sind neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet worden. Offiziell sind bisher 5944 Personen an oder mit Covid-19 gestorben, mehr als die Hälfte davon in Altenheimen.

Allerdings bessert sich nach Angaben von Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) die Lage in den Altenheimen. Die Zahl der Todesfälle gehe zurück. Mittlerweile haben sieben von zehn Bewohnerinnen und Bewohnern schon ihre zweite Impfung bekommen. „Trotzdem ist es unbedingt notwendig, auch weiterhin Schutzmaßnahmen einzuhalten: kein Impfstoff bietet einen 100-prozentigen Schutz vor Erkrankung“, hebt er hervor. Dazu zählten die seit Januar verpflichtenden Antigen-Schnelltests für Besucher. Klose zufolge unterstützen nun auch hessische Apotheker die Heime bei solchen Tests. Das Land Hessen, die Landesapothekerkammer Hessen und die Trägerverbände der Pflegeeinrichtungen in Hessen haben demnach dazu gemeinsam einen Muster-Vertrag entwickelt und ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Offenbach wieder Hotspot

Die Inzidenz ist seit vergangenen Montag von 65,4 von 68 gestiegen. Am Sonntag war die zentrale Kennziffer höher, der Rückgang spiegelt die „Montagsdelle“ wider. Die höchste Inzidenz weist Offenbach mit gut 111 auf vor dem Kreis Fulda mit knapp 109 und dem Lahn-Dill-Kreis mit 101.

Offenbach ist in der Vergangenheit schon öfter mit vielen Neuinfektionen aufgefallen. Der neuerliche Anstieg geht auf Infektionen etwa in Schulen und Kindergärten mit der sogenannten britischen Virus-Variante zurück. „Nach Meldung eines positiven Testergebnisses eines Kindes werden das Kind und enge Kontaktpersonen für 14 Tage in Quarantäne gestellt. Die gesamte Unterrichts- oder Betreuungsgruppe des Kindes wird ebenfalls, allerdings für 9 Tage, unter Quarantäne gestellt“, teilt die Stadt mit.

Sechs Prozent der Hessen haben erste Impfung bekommen

Bis Sonntagabend wurden fast 549.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, nach 491.000 am Donnerstag. Darunter sind 379.500 Erstimpfungen. Die Quote bei den Erstimpfungen beträgt nun 6,0. Das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Hessen hat bei der Erstimpfquote aufgeholt. Aktuell schneiden Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt schlechter ab. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 6,7 Prozent.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit 2,7 mit dem Saarland am Tabellenende. Gut 169.400 Hessen haben bisher die zweite Spritze gegen das Coronavirus erhalten, Rheinland-Pfalz und Berlin führen mit 3,5 Prozent – der Mittelwert im Bund liegt bei 3,0. Für Thüringen weist das RKI eine 3,4 aus. In den 28 Impfzentren wären bei Auslastung insgesamt bis zu 50.000 Corona-Impfungen am Tag möglich. Die höchste Zahl der Impfungen nimmt jedoch mit der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge und der sich daran orientierenden Vergabe der Termine für eine Schutzimpfung ab.