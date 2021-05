Corona-Lockerungen in Europa : Endlich wieder auf Heimatbesuch

Telefonieren zum Geburtstag, Skypen an Weihnachten, Neujahr und Ostern. Zwischendurch informieren Fotos, Videos und Textnachrichten über Ausflüge und darüber, wie groß die Nichten und Neffen geworden sind. Der eine hat seinen ersten Milchzahn verloren, die Kleinste macht mittlerweile fröhlich Purzelbäume und surft im Wohnzimmer auf dem Bügelbrett. Die beste Freundin ist schwanger – erzählt sie über Video. Bilder zeigen, wie der Bauch wächst und wächst. In echt sieht man sie während der ganzen neun Monate nicht ein einziges Mal. Skype, Whatsapp und Co. machen es einfacher, während einer Pandemie in einem anderen Land, weit weg von Familie und Freunden zu leben. Die Sehnsucht, wieder Zeit miteinander zu verbringen und sich in die Arme schließen zu können, jedoch bleibt. Vor allem an Tagen wie Weihnachten und Ostern, die normalerweise voll und ganz der Familie gehören. Noch schwerer macht es die Ungewissheit, wann man wieder nach Hause reisen kann.

Den ersten Lockdown in Deutschland verbracht, ging es im Juni vergangenen Jahres wieder nach Irland, um das Studium zu beenden und den ersten Job anzutreten. Bei relativ lockeren Vorschriften war klar: Die Eltern kommen im Juli zu Besuch, und spätestens für Weihnachten geht es wieder in die Heimat. Pustekuchen. Weil Einreisende in Irland zwei Wochen in Quarantäne müssen, war ein Besuch nicht möglich. Und auch in Deutschland wurde kurz darauf eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten eingeführt, zu denen Irland aufgrund hoher Infektionszahlen seit Herbst 2020 gehört.