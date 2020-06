Corona-Konjunkturpaket : Machtpoker um Milliarden

Mit Schulden in unvorstellbarer Höhe will die schwarz-grüne Koalition in Hessen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bewältigen. Das Vorhaben stößt sogar im Regierungslager auf Kritik.

Dass während der Klausurtagung der hessischen CDU-Landtagsfraktion in der vergangenen Woche das Mittagessen ausfiel, hatte einen besonderen Grund. Zur Debatte stand der Plan der schwarz-grünen Koalition für ein Sondervermögen zur wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Krise. Zwölf Milliarden Euro sollen bis zum Jahr 2023 zur Verfügung stehen. „Wir geben Geld aus, als gäbe es kein Morgen“, stöhnt ein führender Unionspolitiker.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

In der CDU brodelt es. Das von manchen Abgeordneten als brachial empfundene Verfahren, mit dem der Parteichef, Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), im April die neue Fraktionschefin Ines Claus inthronisierte, ist noch nicht verdaut, da folgt schon eine viel weiterreichende Vorgabe. Sie macht vor allem den jüngeren Parlamentariern zu schaffen. Sie sehen die Generationengerechtigkeit verletzt, wenn nun Schulden gemacht werden, die über drei Jahrzehnte hinweg abzutragen wären. 400 Millionen Euro müssten dafür Jahr für Jahr aufgebracht werden. Dabei hat das Land in den Zeiten, in denen die Steuereinnahmen Rekordhöhen erreichten, nur jeweils Schulden in Höhe von 200 Millionen Euro zurückgezahlt.