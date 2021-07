Inzidenz in Frankfurt sinkt : Auch der Vogelsberg hat wieder einen neuen Fall

In Hessen fällt die Inzidenz etwas, in Frankfurt ebenso. Gleichwohl findet sich die Mainmetropole neben Offenbach unter den zehn deutschen Städten und Regionen mit der höchsten Corona-Kennziffer wieder.

Die gute Corona-Nachricht zum Wochenschluss: Das Infektionsgeschehen in Hessen kühlt sich nach einer Stagnation wieder etwas ab. Das gilt auch für Frankfurt als größte hessische Stadt. 15 der 26 hessischen Landkreise und Großstädte haben binnen Wochenfrist fünf neue Fälle unter 100.000 Einwohnern oder weniger Neuinfektionen verzeichnet. Nur vier Regionen haben eine zweistellige Inzidenz, wie die zentrale Kennziffer genannt wird. Und das trotz des Vordringens der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante des Covid-19 auslösenden Coronavirus.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Allerdings ist kein Kreis mehr in Hessen ohne neuen Fall, da der Vogelsberg nach mehr gut zwei Wochen erstmals wieder eine Neuinfektion gemeldet hat. Auch weist das Robert Koch-Institut (RKI) für Hessen die zweithöchste Inzidenz in Deutschland aus. Nur Hamburg steht etwas ungünstiger da, wobei die Kennziffer auch dort recht niedrig ist. Und: Beim Blick auf die RKI-Liste der 15 Großstädte und Kreise mit den höchsten Inzidenzen fällt außer Frankfurt auch Offenbach sowie der Kreis Groß-Gerau auf.

17 weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 sind ein auffallend hoher Wert gemessen an den Berichten der vergangenen Tage. Zudem müssen nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin immer noch 46 Corona-Kranke in Hessen künstlich beatmet werden. Wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilte, liegen in Hessen alles in allem 92 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen. Hinzu kommen 45 auf Normalstationen und 81 Verdachtsfälle. Beim Impfen hinkt Hessen weiter dem Bund hinterher.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Werktags um 21.00 Uhr ANMELDEN

Laut RKI haben die Gesundheitsämter über Nacht 60 neue positive PCR-Tests gemeldet nach 69 vor sieben Tagen und 304 vor einem Monat. Seit Beginn der Pandemie haben sich offiziell knapp 291.000 Menschen in Hessen mit einer Variante des Coronavirus infiziert. Etwa 1400 Fälle gelten nach RKI-Schätzung weiter als aktiv, also als nicht ausgestanden. 7538 Menschen in Hessen sind demnach an oder mit Covid-19 gestorben.

Der Vogelsberg steht trotz des neuen Falls mit einer Inzidenz von 0,9 weiter am besten da in Hessen. Nach neuen Fällen kommt keine andere Region auf eine Inzidenz unter eins mehr. Die Kennziffer für das Land beträgt 7,0. Zweistellige Werte weisen aber nur Frankfurt, Offenbach und der Kreis Groß-Gerau auf.

Kitas keine Infektionstreiber

Die sogenannten Safe-Kids-Studien II und III des Landes und der Uni-Klinik Frankfurt zur Verbreitung des Coronavirus in Kindertagesstätten hat derweil erfreuliche Ergebnisse gebracht. Die Ausbreitung der Alpha-Variante, früher britische Mutante genannt, hat demnach die Infektionsgefahr in Kita nicht erhöht, wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte. Die Studie III lief von 11. Mai bis 11. Juni und beruhte auf Freiwilligkeit. 756 Kinder und 226 Erzieherinnen hätten teilgenommen. 2964 seien getestet worden. „Keiner der PCR-Tests war positiv.“ Für die Studie II waren von Mitte Januar an vier Wochen lang 5019 Abstriche genommen worden, drei Kinder hatten demnach eine Infektion, die aber nicht mehr übertragbar gewesen seien. „Einzelne Infektionen konnten wir vor allem dann nachweisen, wenn auch die Inzidenz der Gesamtbevölkerung hoch war“, erläutert die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek dazu.

54,2 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Bei beiden Impfquoten liegt das zentral gelegene Bundesland aber weiter unter dem Durchschnitt im Bund. Nach einem Zwischenspurt hinkt Hessen im Vergleich zum Bund beim Impfen wieder etwas hinterher: 54,2 Prozent der Menschen in Hessen haben bisher eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hessen liegt nun 0,9 Punkte unter dem Durchschnitt im Bund. Spitzenreiter ist Bremen mit 63,1 Prozent Erstgeimpften – Rheinland-Pfalz kommt auf 56. Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund deutlicher hinterher. Hessen kommt auf 35,5 Prozent, das sind 1,8 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt, die Lücke schließt sich aber etwas. 3,41 Millionen Menschen in Hessen sind mindestens einmal geimpft, 2,33 Millionen haben bereits einen vollständigen Impfschutz.

Mehr zum Thema 1/

Niedergelassene Mediziner nebst Personal haben bisher mehr als 1,83 Millionen Impfungen verabreicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat. Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft, etwas später sind auch die Facharztpraxen und seit 7. Juni die Betriebsärztinnen und -ärzte hinzugekommen.

Das Land versucht derweil, die in anderen Ländern um sich greifende Impfmüdigkeit in Hessen gar nicht erst aufkommen zu lassen. „Jetzt gilt es, nicht nachzulassen: Lassen Sie sich impfen, sobald Sie ein Impfangebot erhalten – damit wir auch für den Herbst gewappnet sind“, lautet der Appell der Landesregierung.

Der Deutsche Kitaverband fordert weitere Corona-Schutzvorschriften, damit die Betreuung der kleinen Kinder auch im Herbst und Winter in den Einrichtungen erfolgen kann. Die Corona-Pandemie werde auch mit einem Voranschreiten der Impfquoten nicht verschwinden, sagte die Vorsitzende Waltraud Weegmann der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „Mutationen und regionale Ausbrüche werden den Alltag zukünftig immer wieder prägen.“ Umso wichtiger sei es für Kitas, Tagespflegestellen und Horte, jetzt Konzepte für einen neuen Normalbetrieb zu entwickeln.