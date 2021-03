Corona in Hessen : Inzidenz nur noch in vier Städten und Kreisen unter 100

Hoffnungsträger: Außer den Impfzentren in Hessen wie jenem in Bad Homburg sollen auch niedergelassene Ärzte fortan vermehrt impfen Bild: Frank Rumpenhorst

Auch mit gutem Willen lässt sich aus den neuen Corona-Daten des Robert-Koch-Instituts für Hessen nur wenig Erbauliches lesen. Im Vergleich zum vergangenen Montag ist die Zahl der Neuinfektionen um die Hälfte gestiegen. Hessen steht für 7,4 Prozent der neuen Fälle im Bund, aber für acht Prozent der Bevölkerung. Immerhin meldet das Land für die Altenheime deutlich weniger Infektionen und Tote als noch während der zweiten Welle im Dezember.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Die Inzidenz steigt weiter und beträgt nun 139 nach 134 am Vortag sowie 88 vor zwei Wochen. Dies zeigt die Dynamik der dritten Welle. Nur die Kreise Rheingau-Taunus und Schwalm-Eder sowie ganz knapp Darmstadt und Wiesbaden liegen unter der Marke 100. Alles, was darüber liegt, erscheint auf der Corona-Landkarte des RKI kirschrot. Bei den binnen Wochenfrist eingelaufenen neuen Fällen unter 100.000 Einwohnern liegt Hessen mittlerweile hinter Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie neuerdings auch Berlin und Brandenburg. Die Bundes-Inzidenz beträgt 134, wie das RKI berichtet.

Um etwa Corona-Kontakte künftig besser nachverfolgen und dokumentieren zu können, führt das Land die Luca-App ein. Derweil wartet ein Unternehmer aus Alsfeld, der seit August eine ähnliche App fertig hat, trotz aller Bemühungen von seiner Seite noch auf einen Kontakt zum Land und Auskunft, ob sein Angebot zum Zuge kommen kann.

705 über Nacht verzeichnete Neuinfektionen meldet das RKI nach 469 vor einer Woche und 442 vor 14 Tagen. Verstorben sind demnach fünf Menschen an einer Corona-Infektion. Macht ein Plus von 50 Prozent binnen Wochenfrist. Dabei ist stets zu Wochenfrist zu bedenken: Am Wochenende arbeiten nicht alle Testlabore, was zum Meldeverzug von Seiten der Gesundheitsämter beiträgt. In der Folge kommt es regelmäßig zur „Montagsdelle“. Seit Beginn der Pandemie hat das RKI in Hessen 215.258 Infektionen und 6283 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 verzeichnet.

Mit 75 hat der Rheingau-Taunus die niedrigste Inzidenz in Hessen. Der Kreis Hersfeld-Rotenburg führt mit 288 die Tabelle an, lag aber schon höher in den vergangenen Tagen. Offenbach folgt auf Platz zwei mit gut 243. Frankfurt kommt auf 138. Darmstadt und Wiesbaden haben jeweils 99,4 zu Buche stehen, für Mainz weist das RKI 107 aus, nachdem die Stadt einige Zeit klar unter 40 rangiert hatte.

Fast elf Prozent in Hessen geimpft

In Hessen sind mittlerweile 977.700 Impfdosen verabreicht worden. Darunter sind fast 675.800 Erstimpfungen. Bei der Erstimpfquote kommt Hessen auf den Wert 10,7. Das bezieht sich prozentual auf die Landesbevölkerung. In ganz Deutschland haben 10,8 Prozent der Menschen die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Am besten steht das Saarland mit einer Quote von 12,6 da vor Bremen mit 12,4. Rheinland-Pfalz kommt auf 11,7 und Thüringen auf 12,3.

Wie das hessische Sozialministerium der F.A.Z. mitteilte, hat es im Februar gut 90 Prozent weniger Neuinfektionen in Altenheimen verzeichnet als noch in der Hochphase der zweiten Welle im Dezember. „Für den noch laufenden Monat März zeigt sich, dass die Entwicklung stabil positiv bleibt“, heißt es in Wiesbaden. Anders ausgedrückt: Es gibt tendenziell weniger Neuinfektionen. Allerdings sind weiterhin fünf Prozent der Bewohner von Altenheimen nicht geimpft.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit einer Quote von 4,8 ein Zehntel über Bundesniveau. Der Impfstoff von Astra-Zeneca spielt bei den Zweitimpfungen bisher fast keine Rolle. Das liegt auch und gerade an den zwölf Wochen zwischen der ersten und der zweiten Spritze. Laut RKI sind hier bisher nur 75 Dosen verabreicht worden. Die höchste Quote weist Thüringen mit 5,3 auf.

Impfallianz soll helfen

Eine vergangene Woche ins Leben gerufene Impfallianz soll vermehrt niedergelassene Mediziner in die Impfkampagne einbinden. Auf Initiative von Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) haben sich demnach die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, die Landesärztekammer Hessen, der Hausärzteverband Hessen, die Landesapothekerkammer Hessen und der Hessische Apothekerverband zu diesem Verbund zusammengeschlossen. Sie soll eine „regelhafte Einbeziehung der Ärzteschaft in das Impfen“ vom 5. April an gewährleisten. 30 niedergelassene Mediziner in der Wetterau hatten schon viele Patienten geimpft, bevor der zwischenzeitliche Stopp für das Produkt von Astra-Zeneca kam. Bald können sie dieses Angebot wieder aufnehmen. Vorerst könnten die Praxen leider nur mit 20 Impfdosen pro Woche rechnen.