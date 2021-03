Corona in den Schulen : Das Risiko der Schülertests

An vier Schulen im Main-Taunus-Kreis gibt es freiwillige Schnelltests für Schüler. An der Eichendorffschule in Kelkheim wollen viele Gewissheit – und sind trotzdem aufgeregt.

Die Fünftklässlerin rutscht auf dem Stuhl hin und her. „Ich musste das schon mal machen, bei Streptokokken, das war so unangenehm.“ Aber die Eltern haben sie für den Corona-Schnelltest an der Eichendorffschule in Kelkheim angemeldet, „weil ich bald wieder zu meiner Oma gehe“. Das Mädchen sitzt mit drei Klassenkameraden in einem Container auf dem Schulgelände. Gerade hat ein Mann in weißem Schutzanzug mit Maske und Visier erklärt, was gleich passiert: Er nimmt mit dem Stäbchen einen Abstrich im Rachen, und zwanzig Minuten später steht das Ergebnis des Schnelltests fest.

Das Mädchen nimmt hinter einer Sichtwand Platz. „Mein Gott, jetzt komm ich!“ Der Mitarbeiter des vom Main-Taunus-Kreis beauftragten Unternehmens Invitago mit Sitz in Wiesbaden und Neuss klebt den Aufkleber, den das Mädchen wie alle Schüler mitgebracht hat, auf das Röhrchen. Dann Mund auf, „Aaaa“ sagen. Das Kind zuckt, der Mann muss noch einmal stochern. „Bei den Streptokokken war es schlimmer“, sagt das Kind. „Da wurde es mit einem Holzstäbchen gemacht.“