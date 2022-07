Einsatz in Altenheimen : Hunde oft zuverlässiger als Corona-Schnelltests

Eine Studie in Hessen setzt auf Spürhunde, um in Altenheimen rasch auf erste Corona-Infektionen reagieren und einen Ausbruch verhindern zu können. Die Tiere sind im Anfangsstadium der Infektion oft zuverlässiger als Schnelltests.

Mit besonders geschulten Spürhunden will Hessen neue Wege für das frühzeitige Erkennen von Corona-Infektionen erforschen. In einer interdisziplinären Studie, an der sich die Universitätsmedizin Mainz, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und finanziell auch das Hessische Sozialministerium beteiligt, richtet sich das Augenmerk auf hessische Altenpflegeheime, wie Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) ankündigte.

In Heimen kam es während der Corona-Pandemie mehrfach zu Ausbrüchen, die lange Quarantänezeiten für die Bewohner oder auch die Schließung der gesamten Einrichtung zur Folge hatten. Eine Infektionskette so früh wie möglich zu durchbrechen, sei entscheidend, sagte Klose.

Im Heim der Nassauischen Blindenfürsorge in Wiesbaden nahm das Studienteam zu Testzwecken die ersten Proben, obwohl dort aktuell kein Ausbruch zu verzeichnen ist. Die Kandidaten geben mehrere Hautabstriche und einen Nasen-Rachen-Abstrich zur PCR-Testung. Ein Abstrich wird dann einem Spürhund außerhalb des Gebäudes präsentiert. Ein zweiter Hautabstrich wird in einem Labor der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg auf spezielle Geruchsinformationen untersucht. Die PCR-Tests wertet die Virologie der Unimedizin in Mainz aus. Mit ersten Ergebnissen der Studie werde im Herbst gerechnet, sagte Studienleiterin Petra Staubach-Renz. Danach soll über die weitere Etablierung des Verfahrens entschieden werden.

Mehrere Monate Schulung für Hunde notwendig

Hundeführer Daniel Jannett stellt die exzellente Nase seines Spürhunds Drago an einer Trainingsmaschine vor: Ein schlichter, niedriger Metallkasten, etwa 1,20 Meter breit, mit schräger Deckplatte, in die sieben Löcher eingelassen sind. Sobald Jannett mit großer Armgeste auf die erste Öffnung zeigt, beginnt der vier Jahre alte Schäferhundmischling mit der Schnüffelei.

Nun wird deutlich, dass die Löcher gerade groß genug für die Hundeschnauze sind: Wenn Drago fündig wird, riecht er eine Sekunde länger, löst damit eine Lichtschranke in der Öffnung aus und ein Signalton gibt Jannett den Hinweis auf einen positiven Fund.

Der Hund sei abgerichtet auf das Gerät, er ignoriere derzeit Menschen, erläutert Jannett. Bis Drago eine Infektion direkt an einem Passanten entdecken könne, müsse das mehrmonatige Training allerdings noch modifiziert werden. Die langfristige Hoffnung sei aber, dass ein Tier beispielsweise in Gruppen von Menschen die Infizierten „herausriechen“ könne.

Der Hund riecht die Reaktion des Körpers auf die Infektion

Was der Hund erschnüffele, seien allerdings keine Corona-Viren, präzisiert Christopher Becher, Geschäftsführer des Instituts für Sicherheitsforschung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Seine Mitarbeiter sind quasi die Geruchsexperten in dem interdisziplinären Studienteam. Am Menschen könnten bis zu 100 verschiedene Geruchsstoffe unterschieden werden, die sich je nach Ernährung, Geschlecht, Gesundheit anders zusammensetzen können. „Wir versuchen herauszufinden, was der Hund in diesem großen chemischen Rauschen, wie wir es nennen, dann genau riecht.“ Es sei sozusagen die Reaktion des Körpers auf die Infektion.

Dass die tierische Nase sehr feine Abstimmungen erkennt, sei durch zahlreiche Studien belegt, hebt auch Bodo Plachter hervor, kommissarischer Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. Die Hunde würden bereits auf Proben von Menschen reagieren, die sich gerade erst infiziert hätten. Dagegen würden Schnelltest häufig versagen, wenn die Viruslast noch gering sei, sagt Plachter. Die Spürhunde, so ist die Hoffnung, könnten dann rasch und vor allem zuverlässiger als Schnelltests auf einen Ausbruch hinweisen. Sie sollen in Heimen eingesetzt werden, in denen erste positive Tests aufgefallen sind.

Derzeit stockt das Projekt ein wenig, weil es an positivem Material mangele, berichtet Plachter. Der bisher wirksame Schutz von Kliniken und Heimen, in denen die Hygienevorschriften nach wie vor streng beachtet werden, liefere auf der anderen Seite zu wenig Übungsmaterial für die Studie.