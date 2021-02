Corona-Impfung in Hessen : Vorfreude auf ein normales Leben

Horst L. hat schon vor zwei Wochen vor dem Impfzentrum im Limburger Stadtteil Dietkirchen gestanden und sehnsüchtig auf den Eingang geschaut. Der 70 Jahre alte Hünfelder wartet händeringend auf eine Corona-Impfung für sich und seine schwerkranke Frau. Seit Monaten hat er die Enkel kaum noch gesehen, alle Kontakte mit der Familie waren so gut wie ausgesetzt. Jetzt schöpft der Rentner neue Hoffnung: Das Paar gehört zur Priorisierungsgruppe 2 und kann vom 5. März an geimpft werden.

Am Mittwochmorgen haben sich die beiden im hessischen Online-Portal registriert und warten auf ihren Termin. Entgegen allen Unkenrufen hat die Online-Registrierung nach der Ankündigung von Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen), dass sich die etwa 1,5 Millionen Menschen der Gruppe 2 anmelden können, fast reibungslos funktioniert.

Am Dienstag war es auf dem Online-Portal noch bis in die späten Abendstunden zu langen Wartezeiten gekommen, auch die Telefonnummern waren überlastet. „Sehr geehrte Damen und Herren, Sie befinden sich im Warteraum des Impfterminservice für Hessen für die Corona-Schutzimpfung“, hieß es auf der Website. Selbst wer sich anmelden konnte, war nur bedingt erfolgreich, weil eine Fehlermeldung mitteilte, dass die Daten nicht abgeglichen werden könnten.

Ärzte bekommen Impfstoff von Astra-Zeneca

Am Mittwochmorgen war die Online-Registrierung jedoch nach kurzer Wartezeit problemlos möglich. Dabei hatte die Subdomain http://impfterminservice.hessen.de der Zentrale für Datenverarbeitung offenbar enorme Zugriffszahlen zu bewältigen. Der Internetdienst Wolfram Alpha verzeichnete in seiner Web-Statistik für die Domain Hessen.de 45.0000 tägliche Seitenaufrufe. Davon betraf ein Teil allerdings auch die Subdomains schulportal.hessen.de und soziales.hessen.de. Beuth hatte zur Gelassenheit aufgerufen, weil ein frühes Registrierungsdatum nicht zu einem früheren Impftermin führe. Gleichwohl sollten sich die Hessen früh melden, weil dies den Impfzentren die Koordination erleichtere, sagte Klose.

Da die Landesregierung nach größeren Lieferungen des Impfstoffs von Astra-Zeneca auch niedergelassenen Ärzten und dem Praxispersonal eine frühere Impfung angeboten hat, werden am Wochenende in den 28 hessischen Impfzentren die ersten „Praxistage“ organisiert. Die Impfbereitschaft der Ärzte ist offenbar groß. Elke Molter, Hausärztin der Taunussteiner Familienpraxis Boss und Molter, sagt: „Wir finden es klasse, dass wir dieses Angebot bekommen.“ Einige Ärzte der Praxis hätte zwar ohnehin die erste Spitze erhalten, doch Personal und andere Ärzte würden sich nun zügig impfen lassen. „Uns hat der Rheingau-Taunus-Kreis per Mail angeschrieben“, erläuterte Molter.

Die Ärzte bekommen den umstrittenen Impfstoff gespritzt. „Der Impfstoff ist uns egal. Was soll das? Das ist doch kein Wunschkonzert“, sagte Molter. „Was ist denn ein bisschen erhöhte Temperatur nach einer Impfung im Vergleich zu einer schweren Corona-Erkrankung?“ Die Ärztin ist Mitglied der Mediziner-Chat-Gruppe „Ärzte im Untertaunus“. Nach ihrer Kenntnis wollten sich alle Ärzte impfen lassen, einige hätten nur noch keine Einladung erhalten, sagte Molter. „Ich kenne zumindest niemanden, der sich nicht impfen lassen möchte.“

Abwägen der Risiken einer Impfung

So eindeutig ist die Stimmung nicht überall. Ein 61 Jahre alter Wiesbadener Allgemeinmediziner sagte am Mittwoch: „Ich wollte mich erst impfen lassen, aber dann habe ich einen Text im Arznei-Telegramm gelesen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob Astra-Zeneca für mich die richtige Wahl ist.“ Damit steht er nicht allein, in der Whatsapp-Gruppe „Niedergelassene Mediziner in Wiesbaden“ wird über diese Veröffentlichung diskutiert. So schreibt ein Arzt, dass er nach dem Besuch im Impfzentrum erstaunt gewesen sei, dass viele Kollegen ihren Impftermin wegen Astra-Zeneca wieder abgesagt hätten, obwohl dieser doch empfohlen werde. „Personen im Alter von 56 bis 64 Jahren, für die die Vakzine hierzulande ebenfalls empfohlen und für die derzeit kein alternativer Impfstoff angeboten wird, müssen nach Aufklärung über die fehlenden Daten zum klinischen Nutzen abwägen, ob sie sich dennoch mit AZD1222 immunisieren lassen oder für einen ungewissen Zeitraum ungeimpft bleiben möchten, bis mehr Daten vorliegen“, schreibt die Fachzeitschrift, die Astra-Zeneca als „geeignet für den individuellen Impfschutz“ vor allem für Personen zwischen 18 und 55 Jahren bewertet.

Der Wiesbadener Arzt geht nach seinen Angaben allerdings davon aus, dass sich die meisten Ärzte impfen lassen. „Da sind ja viele jünger als ich.“ Für Horst L., der sich auf seinen Impftermin freut, ist das kein Thema: Er ist 70 Jahre alt und bekommt den Impfstoff von Biontech.