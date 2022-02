Impfstoff gegen Corona : Novavax soll helfen, die Impflücke zu schließen

Kommt er nächste Woche, oder kommt er nicht? Mit der An­kunft des neuen Impfstoffs Nuvaxovid in den Bundesländern gehen derzeit noch viele Fragen einher. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte die Lieferung von 1,4 Millionen Dosen des neuen Impfstoffs nach Deutschland für kommenden Montag an, beeilte sich jedoch hinzuzufügen, dass das amerikanische Pharmaunternehmen Novavax in der Vergangenheit mehrmals mitgeteilt habe, Liefertermine doch nicht einhalten zu können. Der Bund verteilt den Impfstoff dann gemäß dem Kö­nigsteiner Schlüssel an die Länder. Hessen dürfe demnach in der kommenden Woche 130.000 bis 140.000 Dosen erwarten, hat das Sozialministerium mitgeteilt.

Die erste Lieferung von Nuvaxovid soll vor allem jenen Ungeimpften vorbehalten sein, denen durch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht zum 15. März ein Betretungsverbot am Arbeitsplatz drohe, hatte die hessische Impfallianz mitgeteilt. So verständlich der Wunsch, das gesamte Personal im Klinik- und Pflegebereich zu impfen, um dadurch besonders gefährdete Personen zusätzlich zu schützen, so unklar ist, ob das un­geimpfte Personal überhaupt an Nuvaxovid interessiert ist. Die wiederholte An­kündigung von Bund und Land, der neue Impfstoff solle zuerst an Pflegekräfte ver­teilt werden, suggeriert zumindest, dass so die klaffende Impflücke ge­schlos­sen werden könne.