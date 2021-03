400 Schnelltest-Stellen : Hessen impft doch schon unverzüglich mit Astra-Zeneca

Aktualisiert am

Anders als am Donnerstag angekündigt, impft Hessen doch nicht erst am Samstag wieder mit dem Astra-Zeneca-Produkt. Die Inzidenz liegt über jener im Bund. Die Corona-Landkarte leuchtet rot.

Am Donnerstag noch hatte Ministerpräsident Volker Bouffier eine Wiederaufnahme des Impfens mit Astra-Zeneca für Samstag angekündigt, am Freitag ging es dann plötzlich schneller: Ab sofort sind wieder hessenweit Impfungen mit Astra-Zeneca möglich. Am gestrigen Donnerstag hatte die Europäische Arzneimittelmittelbehörde (EMA) festgestellt, dass nach einer Impfung mit dem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca kein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel (sogenannte thromboembolische Ereignisse) besteht. Auch das Bundesgesundheitsministerium, das Paul-Ehrlich-Institut sowie die Ständige Impfkommission haben den Impfstoff von Astra-Zeneca als unbedenklich eingestuft.

Von den Impfzentren organisierte Sammeltermine für aktuell priorisierte Berufsgruppen wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher, die für den heutigen Freitag terminiert sind, können nach der Freigabe des Impfstoffs auch bereits heute erfolgen. Die zuständigen Impfzentren werden die Impfberechtigten mit Termin entsprechend informieren.

Wer sich auf das Coronavirus rasch testen lassen will, kann mittlerweile zu einer von rund 400 eigens dafür geschaffenen Stellen gehen, wie das Sozialministerium mitteilt. Die einzelnen Schnelltest-Stellen finden sich hier. Derweil ist der zentrale Corona-Kennwert für Hessen wieder deutlich gestiegen und zwar um sechs Punkte auf 106 gegenüber 95,6 im Bund. Solche Werte hatte Hessen zuletzt im Januar verzeichnet. Gleiches gilt für die fast 1400 über Nacht verzeichneten neuen Fälle. Nur noch der Schwalm-Eder-Kreis weist eine Inzidenz unter 50 auf und das auch nur ganz knapp. Zehn Landkreise sowie Frankfurt und Offenbach erscheinen auf der Corona-Landkarte des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit einer Inzidenz von jeweils mehr als 100 tiefrot. Spitzenreiter ist Offenbach mit 181. Es gibt sprunghaft mehr nicht ausgestandene Infektionen. Dagegen meldet das RKI weniger weitere Tote im Zusammenhang mit der Pandemie als vor einer Woche und vor 14 Tagen.

Samstag in allen Impfzentren

Von Samstag an finden Impftermine mit Astra-Zeneca dann landesweit in den 28 Impfzentren wieder statt. Wer einen Termin über die hessenweite Hotline oder impfterminservice.hessen.de gebucht und einen Termin übermittelt bekommen hat, wird seine Impfung im zuständigen Impfzentrum erhalten.

Infolge einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts hatte die Bundesregierung Corona-Impfungen mit Astra-Zeneca am vergangenen Montag vorsorglich ausgesetzt. Das Hessische Innenministerium hatte daraufhin umgehend alle 28 Impfzentren angewiesen, Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Produkt einzustellen. Rund 24.000 Termine wurden für den Zeitraum vom 15. bis einschließlich 19. März 2021 insgesamt abgesagt. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden sobald es möglich ist, Ersatztermine erhalten. Sie werden bei der Terminvergabe vorrangig behandelt. Schon in der kommenden Woche werden die Betroffenen weitere Informationen zu ihren persönlichen Terminen erhalten.

Das Innenministerium hatte die Impfzentren bereits am Mittwoch gebeten, alle technischen und organisatorischen Vorbereitungen zu treffen, die erforderlich sind, um eine Verimpfung von Astra-Zeneca bereits wieder sicherzustellen. Daher wurden auch keine Termine für das Wochenende abgesagt.

Für Hessens Schulen ist am Freitag ein mobiles Corona-Testcenter in Betrieb genommen worden. Bei einem Krankheitsausbruch sollen mit ihm Lehrer und Schüler vor Ort möglichst schnell auf Covid-19 getestet werden können. Das transportable Labor ist innerhalb von 24 Stunden an jeder Schule im Land einsetzbar und kann über die Gesundheitsämter angefordert werden, wie das Kultusministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KVH) mitteilten. Angeboten werden sogenannte PoC- und PCR-Schnelltests.