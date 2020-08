Corona-Folgen : Wer selbst kocht, findet das Glück

Wie schnell man gleich wieder alles vergisst. Und wie schnell sich alles wieder ändert. Die Zeit des Lockdowns, als das Leben stillstand und von einem auf den nächsten Tag alles anders war, erscheint plötzlich schon wieder sehr weit weg. Der Alltag ist zwar noch nicht der gleiche wie vor der Pandemie, aber in großen Teilen dann doch zurück. Man sollte diesen Moment nutzen, um sich bewusst zu machen, was man aus dem Ausnahmezustand mitnehmen will, was man beibehalten möchte, auch wenn die Notwendigkeit dazu gar nicht mehr besteht.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

In meiner Familie ist es das Kochen. Normalerweise war das vor allem von einem Grundsatz bestimmt: schnell, schnell. Kochen war etwas, das in einen oft sowieso sehr stressigen Alltag eben auch noch integriert gehörte. Oder das wir uns auch häufig gespart haben. Pizza essen beim Italiener, schnell noch zum türkischen Imbiss, kurz was „auf die Faust“.

Keine Zeit mehr freischaufeln

Der Lockdown veränderte alles. Plötzlich waren die Tage zwar immer noch, aber auf andere Weise anstrengend, doch für allzu viel Freizeitprogramm musste man sich keine Zeit mehr freischaufeln. Es gab eh nichts, was man tun konnte. Und die Restaurants waren dicht, durften höchstens Gerichte zum Mitnehmen verkaufen, eingepackt in viel zu viel Plastik. Notgedrungen wurden das Kochen und das gemeinsame Essen zum neuen Familienritual. Es war herrlich.

All die aus Zeitschriften und Zeitungen ausgeschnittenen Rezepte, all die Kochbücher, die sich über die Jahre angesammelt hatten, waren endlich zu etwas gut. Und es machte Spaß, sich in die Details hineinzufuchsen. Zum ersten Mal stellten wir Kibbeh selbst her. Kein Kinderspiel, aber machbar. Und ein Erfolgserlebnis, als es gelang und gut schmeckte. Ein Boeuf Bourguignon stundenlang köcheln lassen, einen Cheesecake zum Nachtisch backen, einfach so, nur für uns? Warum nicht, wir hatten ja Zeit.

Gefragt wie nie zuvor

Dass die Corona-Krise viele zurück an den Herd getrieben hat, dürfte tatsächlich kein Mythos sein. Der Buchhändler um die Ecke erzählt, dass er noch nie so viele Kochbücher verkauft hat wie in den vergangenen Wochen. Der Inhaber des Gemüsestands bestätigt, dass sein Geschäft brummt. Eine freie Journalistenkollegin, die übers Kochen schreibt, berichtet, dass die Redaktionen sie mit Aufträgen überhäuft haben. Backrezepte, Gerichte, Einmachtipps waren gefragt wie nie zuvor. Weil die Leute sich darauf stürzten.

Das Schönste daran, wieder mehr zu kochen, ist, dass man das mit den Händen macht. Dass aus dem Büromenschen zumindest in der Freizeit wieder ein Handwerker werden darf. Und dass man so schön miteinander reden kann, während man in der Küche steht und das Gemüse schnippelt, das Fleisch zerteilt, eine Creme rührt. Dass auch die Kinder ihren Spaß daran haben, gemeinsam etwas zum Abendessen zuzubereiten.

Der Koch Franz Keller stand viele Jahre in den nobelsten Restaurants des Landes hinterm Herd. Aus dem Gourmet-Zirkus hat er sich schon vor langem zurückgezogen, nun züchtet er auf einem einsam gelegenen Bauernhof im Wispertal Schweine und Rinder. Keller sagt, dass wir das Kochhandwerk neu erlernen müssen, dass uns das Wissen, wie man einfache Suppe, einen Braten, einen Salat zubereitet, immer mehr abhandenkommt. Nur wer ein inniges Verhältnis aufbaue zu dem, was er esse, nur wer wisse, was es brauche, damit ein Gericht seinen Weg auf den Tisch finde, könne das Essen auch schätzen. Wie recht der Mann damit hat. Nichts wie ran an den Herd.