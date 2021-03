CDU-Bundestagsabgeordneter : Willsch feiert ohne Maske und gebotenen Abstand

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat Kritik an dem CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch geübt, der ohne Hygiene- und Abstandsmaßnahmen seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte. „Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass man sich an die Verordnungen und dringenden Empfehlungen hält. Gerade von Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, insbesondere von Abgeordneten, erwarte ich, dass sie ihrer Vorbildfunktion gerecht werden“, sagt Bouffier am Donnerstag der F.A.Z.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. F.A.Z.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Zuvor war ein Handyvideo publik geworden, in dem Willsch zusammen mit mindestens zwölf Gästen seinen 60. Geburtstag feiert. Die Menschen singen, tanzen und umarmen sich. Willsch hatte am 28. Februar Geburtstag, das Video entstand also im Lockdown. Das zunächst dem „Spiegel“ zugespielte Video eines der Beteiligten zeigt Willsch in der Küche und mehrere Gäste, die keine Maske tragen und offenkundig auch die Abstandsregeln nicht einhalten. Wer das Video den Medien zugespielt hat, vermochte Willsch am Donnerstag nicht mit Sicherheit zu sagen. Das Video taucht drei Tage vor der Kommunalwahl auf, bei der Willsch als Spitzenkandidat für den Rhein-Taunus-Kreistag antritt.

Er habe wegen der Pandemie eigens zu keiner Feier eingeladen, sagte Willsch der F.A.Z. Vormittags sei er von seinen Mitarbeitern am Wohnort mit einem Geschenk überrascht worden, das ihm unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln an der Tür überreicht worden sei. Politische Weggefährten traf Willsch am Nachmittag – virtuell bei einer vom Kreisgeschäftsführer organisierten Videokonferenz: Ein schwacher Trost.

Zweifel an der Darstellung

Am Abend saß er dann mit seiner Hausgemeinschaft und Familie zusammen. Dann sei „unangekündigt“ eine befreunde Familie hinzugestoßen, um zu gratulieren. Willsch ließ sie herein, und sieht seinen Fehler ein: „Dass ich damit meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden bin, bedauere ich“, sagte Willsch auf Anfrage der F.A.Z.

Ein Bericht des „Hessischen Rundfunks“ weckt jedoch Zweifel an der Darstellung Willschs. Der HR berichtet, unter den Gästen seien auf dem Video auch der Landesvorsitzende der „Werteunion“ Sebastian Reischmann sowie zwei Mitglieder der Jungen Union und eine Mitarbeiterin von Willsch zu sehen. Dazu wollte sich Willsch am Donnerstag nicht äußern.

Gegen ein Verbot verstoßen hat Willsch jedoch wohl nicht, denn in Hessen war die zu diesem Zeitpunkt geltende Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt und eine weitere Person eine „dringende Empfehlung“ der Landesregierung, aber keine strafbewehrte Verordnung.

Mehr zum Thema 1/

Für politische Gegner ist der Fehltritt von Willsch ein gefundenes Fressen. Das Video und die Nachrichten dazu aus diversen Medien verbreiteten sich im Wahlkreis von Willsch rasant. Der im Wahlkreis ebenfalls beheimatete SPD-Landtagsabgeordnete Marius Weiß beispielsweise zeigte sich „fassungslos, wie sich Unions-Abgeordnete in der Pandemie benehmen“. Während Eltern ihren Kindern Geburtstagspartys verböten, pfiffen Politiker auf die Regeln, die sie für andere vorgeben und obwohl sie selbst Vorbild sein müssten.