Einfacher Nasenabstrich : Bald kommt der Schnelltest für jedermann

Ein Wattestäbchen in die Nase, ein paar Mal gedreht und gerieben, schon hat man als Laie eine Probe entnommen. Diese wird dann in ein Röhrchen mit den notwendigen Reagenzien gesteckt und nach 15 bis 30 Minuten weiß man, ob eine Corona-Infektion nachweisbar ist.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der sogenannte Laien-Schnelltest, den Gesundheitsminister Jens Spahn schon für die erste Märzwoche vollmundig ankündigte, lässt jedoch noch auf sich warten. Die Nachfrage in Apotheken ist aber groß, wie Riyad Aldada bestätigt, der die Germania Apotheke in Frankfurt betreibt. Bei ihm sind noch keine Tests verfügbar, er möchte sich erst einen Überblick über das Angebot verschaffen. Bisher hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) drei Produkte für Laien zugelassen, Dutzende weitere sollen in den nächsten Wochen folgen.

Zuverlässigkeit beim Nachweis

Die drei schon genehmigten Laientests sind schon vom Paul-Ehrlich-Institut für den professionellen Gebrauch zugelassen gewesen, sie genügen daher hohen Anforderungen, was ihre Zuverlässigkeit beim Nachweis einer Corona-Infektion angeht. Das Bundesinstitut fordert darüber hinaus, dass die Hersteller einen ausführlichen Beipackzettel für Laien bereit halten, der nicht nur die Anwendung so einfach wie möglich beschreibt, sondern auch Wege aufzeigt, wie mit einem positiven Ergebnis umzugehen ist. Dann sollte der gesicherte Nachweis mittels eines PCR-Tests folgen, der als sogenannter Goldstandard gilt.

Doch noch ist der „Lyher Covid-19 Antigentest“ nicht in Deutschland angekommen. „Die sind noch in der Luft“, heißt es beim deutschen Vertriebspartner Lissner Qi in Hamburg. Wahrscheinlich in der kommenden Woche würden die Tests über den Großhandel den Apotheken oder anderen Massenabnehmern zu Verfügung stehen. Die Nachfrage sei enorm: „Pro Tag werden in China etwa 400.000 Stück allein für den deutschen Markt produziert“. sagt ein Lissner-Sprecher.

Auch bei Siemens Healthineers in Eschborn ist man auf die Auslieferung vorbereitet. Der „Clinitest Rapid Covid-19“ wird ebenfalls in China produziert und in Kürze ausgeliefert. Zuerst werde man die Bestellungen von Behörden und verschiedenen Bundesländern bedienen – Hessen sei jedoch noch nicht dabei. Je nach Strategie der Länder werden die Tests zum Beispiel in Schulen zum Einsatz kommen. Als nächstes sollen Pharmagroßhändler beliefert werden, so dass von der dritten Märzwoche an das Präparat in Apotheken erhältlich sein wird. Drogerieketten sollen voraussichtlich Ende des Monats beliefert werden.

Selbsttests könnten zwischen fünf und zehn Euro kosten

Der dritte bereits zugelassene Laientest, der genauso wie die anderen per Nasenabstrich funktioniert, heißt „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card“ der Firma Boson. Während der hessische Vertriebspartner Trekstor in Bensheim weiter davon ausgeht, nur medizinisches Personal beliefern zu dürfen, hat sich die Drogeriekette dm offenbar schon eine große Lieferung gesichert. „Wir rechnen mit einer Verfügbarkeit für unsere Kunden frühestens ab dem 9. März, sofern die Lieferzusagen des Herstellers eingehalten werden können“, sagt dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer. Über einen konkreten Preis schweigen sich noch alle Vertriebspartner aus, sie dürften aber dem Vernehmen nach zwischen fünf und zehn Euro pro Test liegen.

Der Laientest ist jedoch nur als Momentaufnahme zu verstehen. Er zeigt nur dann eine Infektion an, wenn genug Viruslast in der Nase vorhanden ist. Sie könnte jedoch unentdeckt bleiben, wenn sie gerade erst geschehen oder schon im Abklingen ist.