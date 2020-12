Corona-App „Cluster Diary“ : Digitales Tagebuch zur Kontaktnachverfolgung

Eine neue App für das Smartphone soll gegen die Corona-Pandemie helfen. Das Programm „Cluster Diary“ ist ein digitales Tagebuch, in das der Besitzer – im Unterschied zur Corona-Warn-App – seine Kontakte selbst einträgt. Im Fall einer Infektion mit dem Virus sollen die Aufzeichnungen helfen, rasch andere Personen zu finden, die möglicherweise angesteckt wurden und getestet werden müssen.

Der Main-Kinzig-Kreis hat nach seinen Angaben dafür eine schon seit mehreren Wochen verfügbare App weiterentwickelt. „Die Idee hat uns überzeugt, sodass wir kurzfristig in eigener Verantwortung in das Projekt eingestiegen sind“, sagte die Gesundheitsdezernenten des Kreises, Susanne Simmler (SPD). Nach ihren Worten steht die neue Version des Programms unentgeltlich zum Herunterladen bereit. Voraussetzung ist beim iPhone ein Betriebssystem von 10.0 an, bei Android von 5.0 an.

Die Software sei außer der Corona-Warn-App des Bundes die einzige flächendeckende Anwendung für das Smartphone zur Bekämpfung der Pandemie. Möglich geworden sei das digitale Angebot erst mit der Unterstützung des Kreises als staatlicher Behörde, denn die Beteiligung einer öffentlichen Stelle sei Auflage für die elektronische Anwendungen rund um das Virus. Die neue Version der App sei mit den Softwareentwicklern des Unternehmens „2mt Software Solutions“ mit Sitz im hessischen Fronhausen und der Digitalagentur Kemweb aus Mainz entwickelt worden.

Begegnungen werden gespeichert

Anlass für den Einsatz der Software ist nach Simmlers Worten, dass sich das Coronavirus weiter stark ausbreitet. Der Main-Kinzig-Kreis meldete am Mittwoch eine Inzidenz von 302, das heißt, in den vergangenen sieben Tagen haben sich mehr als 300 Personen pro 100.000 Einwohner angesteckt. Damit steht der Kreis schlechter da als Hessen mit einem Durchschnitt von gut 200. Simmler sagte, die Gesundheitsämter anderer Kreise könnten sich dem System anschließen.

Mit dem digitalen Tagebuch lassen sich nach Simmlers Angaben die Begegnungen für die beiden zurückliegenden Wochen dokumentieren. Ein Ampelsystem zeigt an, mit wie vielen Personen der Nutzer an einzelnen Tagen Kontakt hatte. In dem Tagebuch kann auch die Dauer der Begegnung und der Ort dokumentiert werden, außerdem Angaben dazu, ob dabei ein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde oder ob das Treffen im Freien stattgefunden hat.

Alle Daten werden im Smartphone gespeichert, so dass der Nutzer sie einsehen kann. Im Fall einer Infektion können die Angaben schnell und einfach an das Gesundheitsamt geschickt werden, so dass die Nachverfolgung von Kontaktpersonen erleichtert wird.