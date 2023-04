Vergessen worden ist der Mord an Jutta Hoffmann nie. Weder von den Ermittlern der Polizei. Noch von den Staatsanwälten. Jeder, der in Südhessen mit Tötungsdelikten zu tun hatte, kannte den Fall der 15 Jahre alten Schülerin, die im Juni 1986 am Abend des WM-Finales nach einem Freibad-Besuch spurlos verschwunden war. Die Polizei ermittelte damals lange und intensiv, nachdem ihre Leiche im südhessischen Lindenfels gefunden worden war, doch es fand sich niemand, gegen den sich ein dringender Tatverdacht richtete – bis sich vor etwa zwei Jahren die Ermittler abermals des Falles annahmen und nochmals die Frage stellten: Wer könnte der Täter gewesen sein? Die Antwort führte zu einem heute 61 Jahre alten Mann, der später mit weiteren Sexualstraftaten aufgefallen ist. Er muss sich womöglich schon bald wegen Mordes an Jutta Hoffmann vor Gericht verantworten – nach 37 Jahren.

Der Fall Jutta Hoffmann ist zwar der jüngste Cold Case in Hessen, der aufgeklärt wurde. Doch er ist längst nicht der einzige. Erst vor wenigen Wochen machte die Staatsanwaltschaft Gießen öffentlich, dass ihr gemeinsam mit der Polizei in Mittelhessen gelungen sei, eine Mordserie an Taxifahrern aus den Neunzigerjahren zu ermitteln. Wo vorher niemand Zusammenhänge gesehen hat, gab es plötzlich Verbindungen zwischen den einzelnen Taten. Es war ebenfalls die Staatsanwaltschaft Gießen, die den Mord an der Schülerin Johanna Bohnacker aufgeklärt hat – nach 18 Jahren. Der Täter ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, mit besonderer Schwere der Schuld.