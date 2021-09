Corona-Bilanz von Cihan Çelik : „Nicht mehr so optimistisch“

„Wir machen uns da keine Illusionen“, sagt Cihan Çelik, Oberarzt und Leiter einer Station für Covid-Patienten am Klinikum Darmstadt. „Das Schlimmste ist noch nicht ausgestanden.“ Auch der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) warnt davor, die vierte Welle zu unterschätzen. „Der September ist schön, und man kann sich draußen aufhalten. Aber wenn wieder mehr drinnen stattfindet, wird auch die Infektionsgefahr steigen“, erklärte er am Freitag in einer Pressekonferenz. Angesichts einer Impfquote von nur rund 63 Prozent bereitet Medizinern und Politikern vor allem die Gefahr der größeren Ausbrüche unter Ungeimpften erhebliche Sorgen.

Als „Vorgeschmack auf den Herbst“ bezeichnete Çelik, der der F.A.Z. immer wieder im Verlauf der vergangenen Monate in Interviews Auskunft über die Situation auf seiner Station gab, die aktuelle Lage in den Krankenhäusern. Am Donnerstag wurden nach den Angaben des Gesundheitsministeriums 147 mit dem Virus infizierte Patienten auf den Intensivstationen der sechs hessischen Schwerpunktkrankenhäuser behandelt. Sie sind im Durchschnitt ungefähr 50 Jahre alt. Rund 80 Prozent von ihnen sind nicht geimpft.

Bei den vollständig immunisierten Patienten handelt es sich vor allem um betagte und andere geschwächte Menschen. Die Erkrankung nehme aber in diesen Fällen meistens keinen schweren symptomatischen Verlauf, betont Çelik. „Es ist eindeutig: Die Impfung hat einen sehr guten Schutzeffekt.“ Umso größer seien die Schwierigkeiten mit den Ungeimpften. „Sie zeigen sehr oft Reue“, berichtet der Mediziner. Nur wenige von ihnen hätten ein so geschlossenes Weltbild, dass sie den Schutz vor der Infektion per se ablehnten. Viele seien einfach nur unorganisiert. Für andere stellten schon geringste Anstrengungen eine Hürde dar, die sie davon abhalte, sich impfen zu lassen. „Die grämen sich dann, wenn sie bei uns in der Klinik liegen.“ Die Lage in Darmstadt und in vielen anderen hessischen Häusern sei schon jetzt angespannt. Die Herausforderung bestehe darin, sowohl den Normalbetrieb als auch die Versorgung der Covid-Patienten parallel zu gewährleisten, so Çelik „Ich bin jetzt nicht mehr so optimistisch, dass wir dieses Ziel erreichen.“ Schon heute müssten immer mehr Patienten in andere Häuser verlegt werden, weil die Kapazitäten nicht ausreichten.

Im schlimmsten Fall könne es passieren, dass geplante Operationen verschoben werden müssten, weil die Kapazitäten für Covid-Patienten benötigt würden, die sich nicht hätten impfen lassen, so Klose. Nach seinen Worten ist die Situation in Südhessen etwas angespannter als im Norden. Allerdings sei die Belastungssituation in den einzelnen Versorgungsgebieten immer schon unterschiedlich gewesen.

Darum habe das Ministerium im Verlauf der Pandemie ein spezielles Instrumentarium entwickelt. Die Situation in jedem einzelnen Krankenhaus werde täglich erfasst. Mit einem wöchentlichen Erlass werde die Last gleichmäßig auf alle Krankenhäuser verteilt. Die gesamte Intensivmedizin sei mit einer Tele-Covid-App vernetzt. Eine Koordinierungsstelle für Sekundärtransporte sorge schließlich dafür, dass Patienten bei Bedarf rascher verlegt und einzelne Regionen entlastet würden.

Dass die Hospitalisierungsrate der neue Leitindikator für die Bewertung der pandemischen Lage sei, habe der Bund entschieden, so Klose. Er selbst habe aber durchgesetzt, dass in Hessen die Belegung der Intensivbetten dasselbe Gewicht besitze. „Wir betrachten sehr genau, wie sich die Gesamtbelastung der Krankenhäuser entwickelt, ziehen aber auch weiter die Infektionsinzidenz als Frühwarnsystem zu Rate.“ Wenn die in der Verordnung definierten Grenzwerte überschritten würden, müsse die Landesregierung die Vorgaben wieder verschärfen. Verhindern lasse sich das durch Impfungen.