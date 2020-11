Schwarz-Schilling wird 90 : „Ich halte es mit Churchill – no sports“

Was ist einem noch wichtig, wenn man schon 90 Jahre auf dem Buckel hat? Bei dieser Frage muss der ehemalige Batteriefabrikant, Bundespostminister und spätere Balkan-Streitschlichter Christian Schwarz-Schilling nicht lange nachdenken. Die Gegenwart sei doch spannend und anregend. „Ich bin noch viel auf dem Balkan tätig“, sagt er.

Schwarz-Schilling wohnt in Büdingen, hat aber auch eine Wohnung in Sarajevo, wo er als Professor an der School of Science and Technology unterrichtet. Seit 1994 kennt er die Region, war dort Mediator und später Hoher Repräsentant der Vereinten Nationen. Pünktlich zum 90. Geburtstag an diesem Donnerstag hat er jetzt das Buch „Der verspielte Frieden in Bosnien“ veröffentlicht. Auf 480 Seiten breitet der Christdemokrat darin aus, warum die Europäische Union seiner Meinung nach bis heute auf dem Balkan versagt.