Lokaltermin in Wiesbaden : „Château Nero“: Beste Aussicht, gute Weine, deftige Häppchen

Beim ersten Mal haben wir noch gerätselt. Minutenlang in die Ferne gestarrt, mit dem Finger gezeigt, immer wieder den Kopf geschüttelt. „Nein, nein, das ist die katholische Kirche. Es muss ein bisschen weiter links sein.“ Noch einmal geschaut, und noch einmal, und dann den breiten, hellen Turm mit der dunklen Spitze ausgemacht. „Da, das ist die Lutherkirche, gleich daneben, das muss unser Haus sein.“ Ja, und wir waren nicht die Einzigen, die von dort oben aus die Stadt gescannt, das eigene Heim gesucht und schließlich auch gefunden haben. Dafür ist die Aussicht einfach wie geschaffen. Inzwischen hat sich das mit der Häusersuche natürlich gelegt. Spätestens beim dritten oder vierten Besuch im „Château Nero“ konzentriert man sich mehr auf den Wein und die Unterhaltung. Aber ab und zu sieht man an einem der Nachbartische doch noch jemanden, der offenbar zum ersten Mal oben auf dem Neroberg ist und staunend auf das ihm zu Füßen liegende Wiesbaden schaut.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Idee für das „Château Nero“ haben Linda Zimmermann und Boris Royko gehabt – zwei erfahrene und bekannte Wiesbadener Gastronomen, die mit ihrem „Heaven“ und seinem „Sherry & Port“ seit Jahren eine große Stammkundschaft haben und wohl auch deshalb schon im vergangenen Sommer in ihrem zunächst noch ziemlich improvisierten Weinstand auf dem Neroberg förmlich überrannt wurden. Dabei ist das aus ein paar Dutzend Biertischgarnituren, Sonnenschirmen, einer schwarzen Verkaufsbude und seit diesem Jahr auch einem schwarzen, ebenfalls aus Holz gefertigten Toilettenhäuschen bestehende Ensemble am Rande des Weinbergs gar nicht so leicht zu finden. Wer auf den Wiesbadener Hausberg kommt, muss zunächst ein kleines Stück bergab zur sogenannten Löwenterrasse und dann rechts an der Mauer entlang zum kleinen „Eingangsportal“ des „Château Nero“ gehen. Ausgeschildert ist hier nichts, das Ganze ist eine Art Wein-„Speak Easy“ auf dem Plateau direkt am Rebhang.