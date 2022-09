Tödliche Attacken in Wiesbaden : Aus Notwehr totgeprügelt?

Zwei Männer haben in diesem Sommer in der Wiesbadener Innenstadt nach Gewalttaten ihr Leben verloren. In beiden Fällen waren offenbar Gruppen junger Männer beteiligt, auch wenn das Ausmaß noch unklar ist. „Die Ermittlungen dauern an“, teilte die Wiesbadener Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Nachfrage mit. Zwei Beschuldigte sind bereits ermittelt. In Untersuchungshaft sitzt jedoch keiner der beiden, obwohl sie der Körperverletzung mit Todesfolge verdächtigt werden. Als Grund nennt die Staatsanwaltschaft, dass in einem Fall gar nicht klar sei, woran das Opfer gestorben sei, und im anderen Fall könnte es sich auch um Notwehr gehandelt haben. Eine abschließende Bewertung sei derzeit nicht möglich, so der Sprecher der Anklagebehörde weiter.

In Wiesbaden kommt es an den Wochenenden fast jede Nacht zu Körperverletzungen, und sehr oft sind sogenannte Gruppen daran beteiligt. Die Einsatzberichte der Polizei sprechen eine deutliche Sprache. So auch am 17. Juli dieses Jahres, als ein 31 Jahre alter Mann um 3 Uhr morgens schwer verletzt an der Neugasse gefunden worden war. Nach Angaben einer Zeugin war er mit einer Personengruppe in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf der Mann auf den Boden stürzte und sich schwer verletzte. Er starb am 20. Juli im Krankenhaus. Der Beschuldigte ist ein 19 Jahre alter Mann, der aus Ghana stammt. In diesem Fall kommt laut Staatsanwaltschaft Notwehr in Betracht. Weitere Angaben machte sie nicht, die Lokalpresse schrieb davon, das Opfer sei „totgeprügelt“ worden.